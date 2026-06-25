7 situações do dia a dia em que você pode precisar de um advogado

Embora a figura do advogado seja frequentemente associada a grandes processos judiciais, a atuação vai muito além dos tribunais - (crédito: Freepik)

Problemas com uma compra online que não chega ou uma demissão inesperada são situações que geram dúvidas sobre direitos e deveres. Muitas vezes, a solução parece distante, mas a orientação de um advogado pode ser o caminho mais seguro para resolver impasses do dia a dia e evitar prejuízos maiores. Entender quando acionar esse profissional é o primeiro passo para garantir que seus interesses sejam protegidos.

Embora a figura do advogado seja frequentemente associada a grandes processos judiciais, a atuação vai muito além dos tribunais. A consultoria preventiva, por exemplo, pode economizar tempo e dinheiro. Abaixo, listamos sete momentos comuns em que o suporte jurídico se torna essencial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Situações que exigem suporte jurídico

1. Direitos do consumidor

Um produto veio com defeito, uma cobrança indevida apareceu na fatura ou um serviço contratado não foi entregue conforme o combinado. É importante saber que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece prazos de garantia legal — 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para os duráveis. Se a tentativa de resolver o problema diretamente com a empresa falhar, um advogado pode notificar a companhia e, se necessário, iniciar uma ação judicial para garantir seus direitos.

2. Questões trabalhistas

Em casos de demissão sem justa causa, assédio moral, cálculo incorreto de verbas rescisórias ou horas extras não pagas, o profissional do direito é fundamental. Ele pode analisar a situação e orientar sobre os próximos passos para reivindicar os direitos previstos na legislação trabalhista, lembrando que o trabalhador pode ter direito à justiça gratuita, não precisando arcar com custas processuais inicialmente.

3. Contratos de aluguel e imóveis

Seja para comprar, vender ou alugar um imóvel, a análise de um contrato por um advogado evita cláusulas abusivas e problemas futuros. Em casos de despejo, reajustes indevidos de aluguel ou quebra de contrato por qualquer uma das partes, a orientação jurídica é indispensável.

4. Divórcio e pensão alimentícia

A dissolução de um casamento ou união estável envolve questões delicadas como partilha de bens, guarda dos filhos e definição de pensão. Um advogado garante que o processo ocorra de forma justa e dentro da lei. Vale destacar que, mesmo em divórcios consensuais realizados em cartório (extrajudiciais), a presença de um advogado é obrigatória para assistir as partes.

5. Herança e inventário

Após o falecimento de um familiar, é necessário realizar o inventário para formalizar a transferência dos bens aos herdeiros. O processo pode ser complexo, e a presença de um advogado é obrigatória para conduzir os trâmites legais, seja de forma judicial ou extrajudicial.

6. Acidentes de trânsito

Quando uma batida de carro resulta em danos materiais ou vítimas, a ajuda de um advogado é importante para lidar com seguradoras e buscar a devida indenização. O profissional auxilia na apuração das responsabilidades e na negociação dos valores a serem pagos.

7. Elaboração e revisão de contratos

Antes de assinar qualquer documento importante, como um contrato de prestação de serviços, sociedade ou empréstimo, é prudente que um advogado revise os termos. Essa medida preventiva assegura que não há armadilhas e que todas as condições estão claras e justas para você.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.