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TRIO MAIS VELHO DO MUNDO

Com 316 anos somados, irmãs do Rio de Janeiro conquistam recorde mundial

Levita, de 109 anos, Zoraide, de 104, e Zulina, de 103, somam 316 anos de vida e tiveram o recorde confirmado após validação documental

Guinness reconhece irmãs do Rio como trio mais longevo do mundo - (crédito: ALINE MASSUCA/LongeviQuest)
Guinness reconhece irmãs do Rio como trio mais longevo do mundo - (crédito: ALINE MASSUCA/LongeviQuest)

O Guinness World Records reconheceu as irmãs Levita de Deus Nunes, de 109 anos, Zoraide de Deus Mota, de 104, e Zulina de Deus Nunes, de 103, como o trio de irmãos vivos mais longevo do mundo. Moradoras do Rio de Janeiro, elas somam, juntas, 316 anos de vida. O certificado foi concedido na última terça-feira (23/6), após a validação documental realizada pela organização especializada em longevidade LongeviQuest.

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Naturais de Cedro de São João, no interior de Sergipe, as três cresceram em uma família de oito irmãos. Na infância, viveram em uma propriedade rural, onde a alimentação vinha, em grande parte, da própria produção da casa.

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As trajetórias das irmãs se cruzaram novamente no Rio de Janeiro, para onde migraram em momentos diferentes em busca de melhores oportunidades. Levita chegou por volta de 1953. Solteira e sem filhos, trabalhou com artesanato e, posteriormente, integrou o quadro de funcionários da TV Globo durante 12 anos.

Zoraide mudou-se para a capital fluminense em 1944. Formada como professora em Sergipe, concluiu os estudos de enfermagem na Escola Anna Nery e construiu carreira em hospitais do estado até a aposentadoria. Ela teve cinco filhos.

Já Zulina deixou Sergipe no início da década de 1950, após enfrentar dificuldades financeiras. No Rio, contou com o apoio da irmã Zoraide para recomeçar a vida e criou os seis filhos conciliando o trabalho artesanal com os cuidados da família.

Em entrevista publicada pelo g1 no início de junho, as três atribuíram a longevidade a hábitos simples. "O segredo é saber viver", resumiu Zulina. Zoraide afirmou que não existe fórmula: "Tem que viver tranquilo, não fazer mal a ninguém e pensar no dia de amanhã". Levita, por sua vez, atribuiu os 109 anos de vida à "graça de Deus".

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 26/06/2026 13:44
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