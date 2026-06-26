Com 316 anos somados, irmãs do Rio de Janeiro conquistam recorde mundial

Guinness reconhece irmãs do Rio como trio mais longevo do mundo - (crédito: ALINE MASSUCA/LongeviQuest)

O Guinness World Records reconheceu as irmãs Levita de Deus Nunes, de 109 anos, Zoraide de Deus Mota, de 104, e Zulina de Deus Nunes, de 103, como o trio de irmãos vivos mais longevo do mundo. Moradoras do Rio de Janeiro, elas somam, juntas, 316 anos de vida. O certificado foi concedido na última terça-feira (23/6), após a validação documental realizada pela organização especializada em longevidade LongeviQuest.

Naturais de Cedro de São João, no interior de Sergipe, as três cresceram em uma família de oito irmãos. Na infância, viveram em uma propriedade rural, onde a alimentação vinha, em grande parte, da própria produção da casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: O que o estudo sobre a mulher mais velha do mundo revelou sobre longevidade

As trajetórias das irmãs se cruzaram novamente no Rio de Janeiro, para onde migraram em momentos diferentes em busca de melhores oportunidades. Levita chegou por volta de 1953. Solteira e sem filhos, trabalhou com artesanato e, posteriormente, integrou o quadro de funcionários da TV Globo durante 12 anos.

Zoraide mudou-se para a capital fluminense em 1944. Formada como professora em Sergipe, concluiu os estudos de enfermagem na Escola Anna Nery e construiu carreira em hospitais do estado até a aposentadoria. Ela teve cinco filhos.

Leia também: Conheça a brasileira que é a segunda mulher mais velha do mundo

Já Zulina deixou Sergipe no início da década de 1950, após enfrentar dificuldades financeiras. No Rio, contou com o apoio da irmã Zoraide para recomeçar a vida e criou os seis filhos conciliando o trabalho artesanal com os cuidados da família.

Leia também: Saiba quem é a nova pessoa mais velha do mundo

Em entrevista publicada pelo g1 no início de junho, as três atribuíram a longevidade a hábitos simples. "O segredo é saber viver", resumiu Zulina. Zoraide afirmou que não existe fórmula: "Tem que viver tranquilo, não fazer mal a ninguém e pensar no dia de amanhã". Levita, por sua vez, atribuiu os 109 anos de vida à "graça de Deus".