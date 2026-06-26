Brasil envia medicamentos e hospital de campanha para ajudar Venezuela

Mobilização é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) - (crédito: Cel Garcez/CECOMSAER)

Um hospital de campanha da Marinha do Brasil será enviado, neste sábado (27/6), para a Venezuela em missão humanitária. Os equipamentos e a equipe médica responsável serão transportados por uma aeronave KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB).

"O Hospital de Campanha da Marinha do Brasil será transportado com a correspondente equipe médica, que prestará apoio aos venezuelanos", informou a FAB.

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Outras missões estão em curso para auxiliar no resgate das vítimas dos terremotos que arrasaram o país vizinho na última terça-feira (23). Mais cedo, nesta sexta (26), bombeiros militares dos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais embarcaram nesta sexta (26) em outra aeronave da FAB rumo à Venezuela.

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Cães de resgate, especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e toneladas de material de apoio também estão inclusos nas missões que partem das bases aéreas do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo.

A mobilização é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) e faz parte do esforço internacional de resposta à emergência humanitária na Venezuela.

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Até o momento, foram confirmadas 920 mortes no país, segundo levantamento do governo venezuelano. À agência de notícias AFP, a Organização das Nações Unidas (ONU), declarou que há mais de 50 mil desaparecidos entre os escombros.

Medicamentos

Ao todo, serão cinco kits de calamidade, com total de 111,8 mil medicamentos e insumos, que não comprometem o estoque do Sistema Único de Saúde. (foto: Divulgação/Ministério da Saúde)

O Ministério da Saúde também confirmou o envio de mais de uma tonelada de medicamentos e insumos para atendimentos de emergência também neste sábado. Ao todo, serão cinco kits de calamidade, com total de 111,8 mil medicamentos e insumos, que não comprometem o estoque do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cada kit tem capacidade para atender 1.500 pessoas durante um mês e contêm itens essenciais para o atendimento em situações de emergência, como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, ataduras, gazes, dispositivos para infusão, seringas, luvas, esparadrapos e máscaras