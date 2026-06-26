Saiba como ajudar as vítimas dos terremotos na Venezuela

Por Beatriz Ocké*
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Mais de 17 organizações comandadas por migrantes e refugiados venezuelanos no Brasil estão unindo esforços para ajudar as vítimas atingidas pelos terremotos, mobilizando doações de recursos para prestar apoio humanitário em uma corrente de solidariedade.
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Os terremotos, de magnitude 7,1 e 7,5, atingiram a região norte da Venezuela nesta quarta-feira (24/6), às 19h04 (horário de Brasília). De acordo com um balanço provisório, divulgado nesta sexta-feira (26/6) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, o número de mortos está agora em 920 pessoas e o de feridos subiu para 2.980. Além disso, segundo o chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, estima-se que mais de 50 mil pessoas estejam desaparecidas no país.
Como ajudar
Em razão do cenário urgente e da necessidade de respostas rápidas e eficazes, a prioridade são as doações em dinheiro. Todo o valor doado será destinado às organizações que atuam nas regiões afetadas. Os recursos financeiros podem ser enviados via Pix, transferência bancária ou com cartão de crédito.
1. Chaves Pix: (95) 99157-4749
2. Dados para transferência bancária:
- Agência: 0001
- Conta: 2982523-1
- Instituição: 403 — Cora SCFI
- Titular: Organização Não Governamental Humanidade Mais Que Fronteiras
- CNPJ: 46.759.193/0001-60
3. Transferência com cartão de crédito : por meio do link: https://terremoto.hazlohoy.org/
4. Centros de Coleta
Também é possível doar alimentos não perecíveis, medicamentos, roupas em bom estado, calçados, produtos de higiene e outros itens essenciais, em centros de coleta em Curitiba, Guarulhos e Boa Vista.
Curitiba (PR)
Sede da ONG Hermandade Sem Fronteiras
Endereço : Rua Carlos de Laet, 5225, no bairro Boqueirão, Curitiba, PR
Telefone: +55 41 8813=0719
Guarulhos (SP)
Sede da ONG Casa Hispana
Endereço: Av. Natalia Zarif, 60. Guarulhos, SP
Telefone: +55 11 96616-7972
Boa Vista (RR)
— Sede da ONG Humanidade Mais Que Fronteiras
Endereço: Rua João Pessoa, 2489. Nova Cidade. Boa Vista, RR. Brasil
Telefone: +55 95 8103-2134
— JR Acredita Soluções Educacionais
Endereço: Rua Aruanã, 441 - Santa Tereza. Boa Vista, RR, Brasil.
Telefone: +55 95 99175-8019
O que é mais necessário
Alimentação e água: água potável, arroz, macarrão, farinha de milho, lentilhas, feijão, alimentos enlatados (atum/sardinha/vegetais), óleo, aveia, açúcar, sal, leite em pó, formulas infantis, alimentos energeticos e soro de reidratação oral.
Saúde: kit básico de primeiros socorros, analgésicos, antigripais, vitaminas, medicamentos para diabetes, hipertensão, asma e outras doenças crônicas.
Higiene: sabonete, creme dental, escovas de dente, papel higiênico, shampoo, álcool em gel, absorventes higiênicos e fraldas geriátricas.
Artigos para bebês: Fraldas, fórmula infantil, lenços umedecidos, mamadeiras, papinhas e cobertores.
Animais de estimação: ração e medicamentos para cães e gatos
Materiais para busca e resgate: lanternas, refletores e lâmpadas portáteis, pilhas, baterias e carregadores portáteis, pás, picaretas, enxadas, barras de ferro, cordas, luvas de proteção, capacetes, óculos de seguranças, máscaras contra poeira, coletes refletivos, cobertores térmicos, apitos, entre outros.
Saiba Mais
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