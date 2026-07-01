Latam volta a voar diretamente de Uberlândia para Brasília

A rota Brasília–Uberlândia da LATAM é operada com aeronaves da família Airbus A320 - (crédito: Divulgação LATAM)

A Latam Airlines Brasil retoma nesta quarta-feira (1/7) os voos diretos entre Brasília (DF) e Uberlândia (MG). Com uma operação diária, a companhia amplia as opções de viagem para os clientes e fortalece a conectividade do Triângulo Mineiro com a capital federal e com a malha aérea da LATAM no Brasil e no exterior. A rota havia sido operada anteriormente até março de 2023.

“A volta do Brasília-Uberlândia procura ampliar a conectividade do Brasil. Estamos ampliando o acesso dos passageiros do Triângulo Mineiro à nossa rede de destinos nacionais e internacionais por meio de Brasília, o segundo maior hub de conexões da Latam no país”, destaca Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da LATAM Brasil.

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Os voos são operados por aeronaves da família Airbus A320, com capacidade para até 180 passageiros. As decolagens partem de Brasília às 16h40, com chegada prevista em Uberlândia às 17h40. No sentido inverso, os voos saem de Uberlândia às 18h20, com pouso em Brasília às 19h15.

Os voos conectam Minas Gerais a centros econômicos do país por meio de operações em Belo Horizonte (Confins), Uberlândia, Uberaba, Montes Claros e Juiz de Fora (Zona da Mata). A partir desses aeroportos, é possível ter acesso a voos diretos para destinos como São Paulo (Guarulhos e Congonhas) e Brasília, além de conexões para diversas cidades brasileiras e cerca de 90 destinos internacionais operados pela companhia. A malha da empresa atende tanto às viagens corporativas quanto às de lazer.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac),a Latam lidera os mercados doméstico e internacional brasileiro desde 2021. No segmento de viagens corporativas, a companhia também manteve a liderança em 2025 pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).