Latam terá voos diários entre Brasília e Santiago no inverno

Com o aumento das frequências de voos, os passageiros terão mais opções de horários para viajar - (crédito: Divulgação/LATAM)

A Latam Airlines Brasil anunciou nesta terça-feira (2/6) que terá voos diários entre Brasília e Santiago, no Chile, entre os dias 15 de junho e 16 de agosto, período considerado como alta temporada de inverno. A ampliação da operação ocorre durante as férias escolares e a temporada de neve nos Andes, quando cresce a procura de brasileiros pelo destino chileno.

Com o aumento das frequências, os passageiros terão mais opções de horários para viajar. Santiago está entre os destinos internacionais mais buscados nesta época do ano, principalmente por conta dos centros de esqui próximos à capital chilena. A cidade também atrai turistas pela gastronomia, programação cultural e roteiros de vinhos.

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Segundo a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, a ampliação da operação acompanha o aumento da demanda no período de inverno. “Nosso objetivo é ampliar as opções de viagem, oferecendo mais conectividade e flexibilidade aos clientes que viajam a lazer ou a negócios”, afirmou em nota.

A expansão da rota também reforça o papel estratégico do Aeroporto de Brasília para os voos internacionais fora do eixo Rio-São Paulo. De acordo com Juan Djedjeian, vice-presidente da Inframerica, a conectividade da Latam na capital federal facilita conexões rápidas para passageiros de diferentes regiões do país.

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Atualmente, a companhia opera voos para 35 cidades brasileiras a partir de Brasília, além das rotas internacionais diretas para Santiago e Lima, no Peru. A malha aérea permite integrar o Centro-Oeste a mercados importantes da América do Sul.

A Latam também ampliou recentemente a operação doméstica. Em 25 de maio, a empresa inaugurou a rota entre Brasília e Campina Grande, na Paraíba, às vésperas do São João, evento que movimenta o turismo na região.