Latam apresenta jato da Embaer que estreia nova fase da frota

Revelação da primeira aeronave Embraer E2 da frota LATAM na fábrica da Embraer - (crédito: ASA/LATAM)

A Latam Airlines Brasil apresentou nesta terça-feira (9/6) o primeiro Embraer E195-E2, que integrará a frota a partir do último trimestre de 2026. A aeronave foi exibida já com a pintura da companhia em evento realizado no hangar da Embaer de São José dos Campos (SP).

O E195-E2 é o maior modelo da família E-Jets da Embraer. Projetado para voos de curta e média distância, o jato combina maior capacidade de passageiros com menor consumo de combustível em comparação com gerações anteriores da fabricante.

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O modelo faz parte de um pedido de 24 aeronaves feito pela Latam à fabricante brasileira, além de 50 opções de compra. Segundo a companhia, o E195-E2 será utilizado para ampliar a conectividade doméstica, permitindo a abertura de novas rotas e o aumento de frequências em destinos já atendidos.

Com capacidade para operar trechos de forma mais eficiente, a aeronave também deve fortalecer a ligação entre cidades brasileiras e os principais hubs da empresa, facilitando conexões para voos internacionais.

"Estamos tornando nossa frota ainda mais versátil para explorar novos mercados, ampliar operações já existentes e calibrar a capacidade de chegar a ainda mais destinos de forma sustentável", afirmou o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier.

A preparação para a entrada em operação do novo modelo já começou. A companhia informou que contratou mais de 50 pilotos e copilotos para a primeira turma dedicada ao E195-E2 e iniciou treinamentos específicos para a aeronave.

Os primeiros destinos que serão operados pelo novo jato ainda não foram divulgados pela empresa.