Lula anuncia pacote de mais de R$ 500 milhões para saúde e educação na Bahia

Ao lado de Padilha, Lula vai inaugurar a primeira unidade hospitalar da Bahia financiada pelo Novo PAC Saúde: o Hospital Regional Litoral Norte, em Alagoinhas - (crédito: AFP)

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (1º/7) um pacote de investimentos superior a R$ 500 milhões para ampliar ações nas áreas de saúde e educação na Bahia. A agenda inclui a inauguração do Hospital Regional Litoral Norte, em Alagoinhas, a entrega da primeira policlínica totalmente financiada pelo Novo PAC, em Camaçari, além da distribuição de veículos para transporte de pacientes e ônibus escolares.

As medidas fazem parte de uma estratégia do governo para fortalecer o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar a infraestrutura educacional no Nordeste. Participam da agenda o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Educação, Leonardo Barchini.

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O novo Hospital Regional Litoral Norte, em Alagoinhas, é a primeira unidade hospitalar da Bahia financiada pelo Novo PAC Saúde. Com investimento de R$ 76 milhões, a estrutura conta com 190 leitos destinados a atendimentos clínicos, cirúrgicos, pediátricos e obstétricos.

A unidade deve beneficiar cerca de 544 mil moradores de 18 municípios baianos, com a proposta de ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade e reduzir a necessidade de deslocamentos para outras regiões.

Para manter o funcionamento do hospital, o Ministério da Saúde prevê repasse anual de R$ 92,4 milhões para custeio dos serviços hospitalares, por meio do Teto de Média e Alta Complexidade (MAC). O estado também receberá um aumento de R$ 1,5 milhão por mês no Teto MAC Estadual, totalizando R$ 18 milhões por ano para ampliar atendimentos especializados.

Transporte de pacientes recebe reforço

Outro ponto da agenda é a entrega de 256 veículos do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, com investimento superior a R$ 118,7 milhões.

Do total, 180 veículos, entre vans e micro-ônibus, serão destinados ao transporte de pacientes que precisam se deslocar para atendimento especializado em outros municípios. A medida busca ampliar o acesso aos serviços de saúde e reduzir dificuldades de deslocamento.

Também serão entregues 58 Unidades Odontológicas Móveis para reforçar a atenção básica e ampliar o atendimento de saúde bucal em áreas mais afastadas, além de 18 ambulâncias do SAMU 192 para fortalecer o atendimento de urgência e emergência.

Caminho da Escola

Na área da educação, o Ministério da Educação entrega 29 ônibus escolares para municípios baianos por meio do programa Caminho da Escola. Os veículos foram adquiridos com R$ 13,2 milhões do Novo PAC.

Desde 2023, a Bahia já recebeu 342 ônibus escolares pelo programa, com investimentos que somam R$ 162,7 milhões.

Os veículos entregues hoje são divididos entre 15 unidades do modelo ORE 2, com capacidade para até 44 estudantes sentados, e 14 ônibus do modelo ORE 3, que transportam aproximadamente 59 estudantes. A estimativa é que a frota possa beneficiar cerca de 1.486 alunos por viagem.

A entrega contempla municípios como Anguera, Araci, Barra da Estiva, Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Euclides da Cunha, Itacaré, Lajedo do Tabocal, entre outros.