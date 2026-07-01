Atlas/Bloomberg: Lula tem 48,8% no 2º turno contra Flávio com 42,3%

O levantamento Atlas/Intel foi financiado pelo próprio instituto e ouviu 4.999 eleitores entre os dias 26 e 30 de junho - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado)

Segundo o mais novo levantamento Atlas/Intel em parceria com Bloomberg, divulgado nesta quarta-feira (1/6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente em todas as simulações de segundo turno para a eleição presidencial de 2026.

No cenário em que enfrenta o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL), o petista registra 48,8% das intenções de voto, enquanto o parlamentar alcança 42,3%. Brancos, nulos e eleitores indecisos representam 8,9% dos entrevistados.

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O instituto também testou uma eventual disputa entre Lula e o governador do Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Nessa projeção, o presidente soma 48% das intenções de voto, contra 39% do adversário. Já o percentual de entrevistados que declararam voto em branco, nulo ou ainda não decidiram o candidato chega a 13,1%.

Em outro cenário, Lula aparece cpm 48,2% das preferências eleitorais diante de Romeu Zema (Novo), que registra 38,5%. Os eleitores indecisos ou que afirmaram votar em branco ou nulo totalizam 13%.

A maior vantagem do presidente nas simulações ocorre contrar Renan Santos (Missão), com placar de 49,2% a 28,9%. Nesse confronto, o grupo de indecisos e de votos brancos ou nulos atinge 21,9%, o maior índice entre todos os cenários analisados.

Clã Bolsonaro



A pesquisa ainda avaliou uma possível candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Nesse caso, Lula alcança 48,7% das intenções de voto, enquanto Michelle aparece com 38,9%. Os votos brancos, nulos e os entrevistados que ainda não definiram seu posicionamento somam 12,4.

No último cenário testado, o presidente venceria uma eventual disputa contra o, ainda inelegível, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 48,6% das intenções de voto, ante 43,1% do adversário. Nesse confronto, 8,3% dos participantes declararam voto em branco, nulo ou disseram estar indecisos.

Dados e metodologia

A AtlasIntel informou que a série histórica do levantamento não inclui dados referentes a maio de 2026. O instituto ressaltou que a validade da pesquisa é alvo de contestação judicial apresentada pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro. A análise do processo está suspensa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ainda deverá decidir sobre o caso.

O levantamento ouviu 4.999 eleitores entre os dias 26 e 30 de junho. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi financiada pelo próprio instituto e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04582/2026.