Lula cumpre agenda na Bahia com inaugurações

A programação começa às 10h, em Alagoinhas, com a inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda oficial na Bahia nesta quarta-feira (1º/7), com compromissos em Alagoinhas, Vera Cruz e Salvador voltados às áreas de saúde, infraestrutura e cultura.

A programação começa às 10h, em Alagoinhas, com a inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte. Segundo o governo federal, a unidade é a primeira entregue no país no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Durante a cerimônia, também está prevista a entrega de ambulâncias do Samu, unidades odontológicas móveis, micro-ônibus, vans e ônibus escolares destinados ao fortalecimento das redes de saúde e educação, além da assinatura da portaria de custeio do hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Governo Federal lança Plano Safra para agricultura familiar

À tarde, às 15h30, em Vera Cruz, Lula participa do ato que marca o início das obras da Ponte Salvador–Itaparica, empreendimento com 12,4 quilômetros de extensão previsto no Novo PAC. Na ocasião, também deve ser assinado um protocolo de intenções para viabilizar a transferência de recursos federais destinados aos aportes públicos do sistema rodoviário que inclui a ponte.

A agenda será encerrada às 19h, em Salvador, com a inauguração do Teatro Castro Alves (TCA), após a conclusão das obras de requalificação do complexo cultural. As intervenções incluíram serviços de restauração, modernização, ampliação da acessibilidade e melhorias na infraestrutura do espaço.

Após a cerimônia de inauguração, está prevista a apresentação do concerto "Benção do Novo Teatro Castro Alves", com a participação da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e artistas convidados, marcando a reabertura do equipamento cultural ao público.