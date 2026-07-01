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VIOLÊNCIA

Casal de idosos é encontrado morto em apartamento em área nobre de BH

Idosos foram encontrados no imóvel de alto padrão pelo filho deles nesta terça (30/6); segundo a PM, Samu foi acionado para atender caso de agressão física

Com a identificação do autor e a coleta de provas materiais e testemunhais, a PCMG considerou o inquérito policial concluído - (crédito: Reprodução/Pexels)
Com a identificação do autor e a coleta de provas materiais e testemunhais, a PCMG considerou o inquérito policial concluído - (crédito: Reprodução/Pexels)

Um casal foi encontrado morto dentro de um apartamento no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta terça-feira (30/6). As vítimas foram identificadas como Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inaácio, de 76 anos, e Cláudio Atala Inácio, de 75.

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Informações preliminares da Polícia Militar apontam que os dois eram moradores de um apartamento de alto padrão na Rua Padre Severino. Segundo a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado com a informação de que houve agressão física, mas, ao chegar ao local, os idosos já estavam mortos.

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O filho deles, que não mora no local, informou que encontrou a mãe na sala e o pai no quarto. O último contato que ele teve com os pais foi nessa segunda-feira (29/6), pela manhã. Um outro parente disse à imprensa que há indícios de crime.

A movimentação na portaria do edifício foi grande. Imagens de câmeras de segurança irão apoiar a investigação do caso.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que apura a causa da morte do casal, informou que a perícia e policiais estiveram no local para coletar vestígios que poderão ajudar nas investigações.

Segundo a PCMG, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), onde foram submetidos a exames, e, logo depois, liberados aos familiares. Em nota, a instituição afirmou que não descarta nenhuma linha investigativa e que nenhum suspeito foi conduzido à delegacia.

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Ana Luiza Soares - Estado de Minas

Por Ana Luiza Soares - Estado de Minas
postado em 01/07/2026 16:22 / atualizado em 01/07/2026 16:25
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