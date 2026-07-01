Lula agradece aliados na Bahia durante inauguração de hospital

"A gente não escolhe pai, a gente não escolhe mãe, a gente não escolhe irmãos, mas a gente escolhe companheiros", disse Lula - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Durante a inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, na Bahia, nesta quarta-feira (1°/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dedicou parte de seu discurso para agradecer aos aliados políticos do estado e destacar relações construídas ao longo de sua trajetória pública.

Após ouvir discursos de integrantes do governo e autoridades presentes, Lula afirmou que teria “pouco a falar” além de agradecer à Bahia pela parceria. O presidente mencionou a ligação com lideranças políticas baianas, citando o ex-líder do governo no Senado Jaques Wagner (PT-BA), o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa — ambos já governaram o estado — o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), e outros parlamentares.

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“Quero dizer para vocês que, depois de ouvir oito discursos aqui dos meus companheiros e depois da exposição do Padilha sobre a questão da saúde, eu pouco teria a falar, a não ser agradecer a Bahia”, declarou.

Lula afirmou que, embora as relações familiares não sejam escolhidas, as amizades e alianças construídas ao longo da vida representam vínculos importantes. “A gente não escolhe pai, a gente não escolhe mãe, a gente não escolhe irmãos, mas a gente escolhe companheiros”, disse.

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Wagner deixou a liderança do governo no Senado após sofrer pressão por ter sido alvo de operação da Polícia Federal que investiga a proximidade do senador com operadores do Banco Master. A corporação apreendeu dólares em espécie e relógios de luxo na casa do parlamentar, que nega irregularidades.

Relação política e pessoal

Ao falar sobre Jaques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues, o presidente destacou a proximidade política e pessoal com os aliados baianos. Lula também relembrou a relação com o senador Otto Alencar (PSD-BA), afirmando que foi apresentado a ele por Wagner.

“Eu falei: Otto, se eu fosse baiano, eu ia votar em você. Isso foi em 2010, e, de lá para cá, a gente tem uma relação muito honesta, uma relação muito fraterna, uma relação muito companheira”, afirmou.

O presidente encerrou a fala ressaltando a importância das pessoas que o acompanharam ao longo da carreira política. “Nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão, e essas pessoas ao longo da vida têm me ajudado a fazer o que eu faço, a ser o que eu sou”, declarou