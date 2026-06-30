Torcedor morre após sofrer parada cardíaca em jogo do Brasil

Pessoas que estavam no estabelecimento acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - (crédito: Divulgação/Samu)

Um torcedor de 60 anos morreu na segunda-feira (29/6) após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto assistia à partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo, em uma padaria de Goiânia. O homem passou mal logo após o gol marcado pela seleção japonesa, caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão.

Pessoas que estavam no estabelecimento acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante a ligação para a central de emergência, foi informado que a vítima apresentava coloração arroxeada e não respirava.

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Ao identificar que se tratava de uma parada cardiorrespiratória, a médica reguladora do Samu orientou, por telefone, que uma pessoa no local iniciasse imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar enquanto a ambulância seguia para o atendimento. O procedimento chegou a ser acompanhado por chamada de vídeo para facilitar a execução correta das compressões.

Em um vídeo registrado durante o atendimento, a médica Nágylla de La Rocha orienta quem prestava os primeiros socorros. "Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Segue esse ritmo. A chance que ele tem é essa, tá? A viatura já está a caminho", disse.

De acordo com informações da TV Anhanguera, equipes do Samu permaneceram cerca de uma hora tentando reanimar o torcedor. A vítima chegou a apresentar retorno dos sinais vitais em quatro ocasiões, tanto durante as manobras realizadas por testemunhas quanto ao longo do atendimento dos socorristas, mas não resistiu e morreu ainda no local.

Orientação por telefone

Em entrevista à Anhanguera, Nágylla de La Rocha destacou que o atendimento telefônico prestado pela central do Samu é uma etapa essencial para aumentar as chances de sobrevivência em casos de parada cardíaca.

"Na última atualização das diretrizes da American Heart Association, elas reforçam a necessidade que mantenha a ligação telefônica até a chegada da equipe. E, caso o médico regulador perceba alguma dificuldade de compreensão em realizar a massagem cardíaca do outro lado, ele pode realizar a chamada de vídeo para facilitar a compreensão", explicou.

A médica ressaltou ainda que qualquer pessoa pode iniciar as compressões torácicas até a chegada do socorro especializado.

"Se um paciente parar do seu lado e ficar irresponsivo, você chama: 'Senhor, senhor'. Se ele não responde, não respira, ligue imediatamente para a central de emergência 192 e informe o que está acontecendo. Inicie as compressões imediatamente. É isso que salva vidas", afirmou.



O Correio entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiâni, mas, até o momento de publicação, não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações.