Metanol: Senacon arquiva 7 casos e mantém apuração sobre 75 empresas

Secretaria Nacional do Consumidor segue apurando a cadeia de comercialização dos produtos suspeitos de contaminação - (crédito: Platobr Politica)

Os casos de bebidas adulteradas com metanol deixaram de ocupar o noticiário, mas as investigações continuam. Em resposta ao Correio nesta quarta-feira (1º/7), o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) segue apurando a cadeia de comercialização dos produtos suspeitos de contaminação.

Segundo a pasta, foram instauradas averiguações preliminares contra 75 empresas para reunir informações, identificar a origem das bebidas e rastrear os possíveis elos da cadeia de comercialização relacionados aos casos investigados.

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Até o momento, sete procedimentos foram encerrados após a análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pelas empresas. De acordo com a Senacon, não foram encontrados indícios suficientes de irregularidades que justificassem a abertura de processo administrativo sancionador nesses casos.

As averiguações arquivadas envolvem as empresas Makoto e Makoto Bar (RC Ink Restaurante Ltda.), Vinícola Salton S.A., Real Mix Comércio e Distribuição de Alimentos e Utilidades Domésticas Ltda., Miden Destilaria Ltda., Bacco, Onix Distribuidora de Bebidas Ltda. e Distribuidora de Bebidas Amsterdam Ltda.

Demais investigações

As demais averiguações permanecem em andamento e novas diligências poderão ser adotadas conforme o avanço das análises.

Como parte das medidas para combater a comercialização de bebidas adulteradas, a Senacon também notificou as dez principais plataformas de comércio eletrônico do país para remover anúncios de insumos frequentemente utilizados na falsificação de bebidas, como garrafas, tampas, lacres e selos, além de revisar anúncios de bebidas sem comprovação de procedência.

Segundo o ministério, Shopee, Amazon, Mercado Livre, OLX, Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Americanas, Carrefour, Enjoei e Zé Delivery revisaram os anúncios identificados e removeram ou reavaliaram ofertas potencialmente relacionadas à venda desses insumos ou de bebidas sem origem comprovada.

A Senacon informou ainda que as demais informações recebidas continuam sob análise e que novas medidas poderão ser adotadas caso sejam identificados elementos que justifiquem o prosseguimento das investigações.

Relembre

O caso ganhou repercussão nacional em 2025 após uma série de intoxicações causadas pelo consumo de bebidas adulteradas com metanol. Estima-se que, até meados de junho de 2026, o Brasil registrava 12 mortes confirmadas relacionadas ao surto. A substância, altamente tóxica, pode provocar cegueira, falência de órgãos e morte, mesmo em pequenas quantidades.

Leia também: Jovem de 22 anos morre dez meses após intoxicação por metanol

No mês passado, um dos casos voltou a chamar atenção. Um jovem de 22 anos morreu cerca de dez meses após consumir um gin contaminado por metanol. Ele estava internado desde a intoxicação, ocorrida em 2025, e não resistiu às complicações provocadas pela substância. A morte reacendeu o alerta para os riscos da comercialização de bebidas adulteradas e para a necessidade de responsabilização dos envolvidos.