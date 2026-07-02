Brasil ultrapassa a barreira de 90% da população com internet, aponta IBGE

A quantidade de usuários da internet no país ultrapassou, pela primeira vez, os 90% da população de 10 anos ou mais, estimada em 186,4 milhões de pessoas. A informação está na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação 2025, a Pnad TIC, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (2/7).
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De acordo com o levantamento, o percentual de pessoas conectadas vem crescendo desde 2016, ano inicial da série Pnad. À época, 66,0% da população de 10 anos ou mais de idade havia utilizado a internet no período de referência, passando de 79,4%, em 2019, para 90,5%, em 2025.
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Embora ainda permaneça o menor no grupo de pessoas que usam a internet, a faixa de 60 anos ou mais registrou a maior expansão de pontos percentuais no crescimento de usuários. Em 2024, a proporção era de 70,1% e cresceu para 74,5%, em 2025 — em relação a 2019, o avanço foi de 29,6 pontos percentuais.
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Por outro lado, a população mais jovem, de 10 a 13 anos, apresentou uma queda de 0,5 ponto percentual, sendo a única faixa etária que diminuiu entre 2024 e 2025. O uso da internet por essa parcela da população caiu de 84,9% para 84,4%. Entre os que não acessaram a rede, os principais motivos foram a falta de necessidade (33,8%) e a preocupação com privacidade ou segurança (30,3%).
Uso de celular
O uso do celular teve um comportamento similar ao uso da internet: crianças de 10 a 13 anos apresentaram uma queda percentual de usuários — de 56,7% em 2024 para 55,2% em 2025 —, enquanto os idosos são a faixa etária com o maior crescimento passando de 78,3% para 80,3% neste mesmo período.
A preocupação com privacidade ou segurança foi o principal motivo da diminuição no número de crianças com um celular pessoal.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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