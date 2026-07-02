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SÃO PAULO

Caminhão arrasta carro de idosa e motorista foge sem prestar socorro, em SP

Acidente aconteceu em São José dos Campos (SP); veículo já foi localizado pela PRF, mas o motorista segue foragido

O acidente aconteceu por volta das 11h, no km 145 da Dutra, no sentido São Paulo - (crédito: Divulgação/PRF)
O acidente aconteceu por volta das 11h, no km 145 da Dutra, no sentido São Paulo - (crédito: Divulgação/PRF)

Uma aposentada de 83 anos escapou sem ferimentos depois que o carro que dirigia ficou preso à lateral de um caminhão e foi arrastado por vários metros na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos (SP), na manhã de quarta-feira (1º/7). O motorista da carreta deixou o local sem prestar socorro e ainda é procurado pelas autoridades.

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O acidente aconteceu por volta das 11h, no km 145 da Dutra, no sentido São Paulo. Vídeos gravados por motoristas que passavam pela rodovia registraram o momento em que o automóvel permanece preso ao caminhão enquanto é arrastado pela pista por vários metros.

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Após o acidente, a senhora contou, em entrevista à Rede Vanguarda, que rezou enquanto o veículo era arrastado.

Caminhão é localizado em Taubaté

Horas após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou o caminhão envolvido na ocorrência em Taubaté, no Vale do Paraíba. O veículo foi localizado por volta das 23h, no km 117 da Dutra, depois de ser monitorado enquanto trafegava pela Rodovia Carvalho Pinto.

Segundo a corporação, os agentes aguardaram o caminhão acessar novamente a Via Dutra para realizar a abordagem. O homem que conduzia o veículo naquele momento informou que assumiu a direção apenas por volta das 20h, horas depois da colisão. Ele afirmou ter tomado conhecimento do acidente pela imprensa e negou qualquer envolvimento.

De acordo com a PRF, documentos e registros encontrados durante a fiscalização apontam que outro motorista conduzia o caminhão no momento do acidente.

Investigação continua 

A fita do cronotacógrafo foi recolhida para análise. O equipamento registra informações como velocidade e tempo de direção, permitindo verificar as condições em que o caminhão trafegava e se a legislação referente ao período de descanso do motorista foi cumprida.

O caminhão e o motorista abordado foram levados ao Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté. A Polícia Civil informou que o veículo passou por perícia e que vestígios compatíveis com a colisão foram encontrados.

Além disso, a Força afirmou que documentos reunidos durante a abordagem foram anexados ao boletim de ocorrência e que a investigação para identificar formalmente quem dirigia o caminhão no momento do acidente prosseguem, assim como a apuração a respeito da fuga sem prestação de socorro.

Até o momento de publicação desta reportagem, o motorista responsável pela colisão permanece sem identificação.

Confira o momento do acidente:

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/07/2026 15:16 / atualizado em 02/07/2026 15:16
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