PF mira esquema de bets clandestinas em três estados

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6/7), a Operação Véu de Maia para investigar um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa, popularmente conhecida como bets, no Brasil.
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As investigações, que tiveram início a partir de informações encaminhadas do Ministério da Fazenda, apontaram que o grupo criminoso utilizava 87 empresas para movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. Além disso, também foi apurado a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos.
A PF cumpriu durante a operação nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia/GO, Goiânia/GO, São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Porto Alegre/RS e Canoas/RS. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.
Ainda nesta segunda-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), se reuniu para debater sobre a fiscalização das plataformas de apostas de quota fixa (bets), procedimentos de fiscalização e processos administrativos conduzidos pelos Procons, entre outros assuntos.
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
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