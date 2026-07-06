Família de menina morta por picada de escorpião denuncia omissão em socorro

A família de Valentina Nobre Lima, de 11 anos, que morreu na noite desse domingo (5/7) após passar 23 dias internada na UTI, denunciou uma série de falhas, omissões e atrasos no socorro à criança logo após ela ter sido picada por um escorpião no Riacho Fundo I, em 12 de junho. Os relatos de negligência foram detalhados ao Correio pelo cunhado da vítima, Thiago Saúde.

Segundo as denúncias, no momento do acidente, tanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) quanto o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados, mas as duas corporações alegaram não possuir ambulâncias disponíveis para fazer o transporte da menina ao hospital.

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Diante da negativa de transporte, os próprios familiares decidiram levar a estudante por meios próprios até o 6º Grupamento de Bombeiro Militar (6º GBM), situado no Núcleo Bandeirante, na expectativa de receber suporte médico imediato. No entanto, o atendimento também foi recusado na unidade.

De acordo com o familiar, os bombeiros de plantão informaram que todas as viaturas do grupamento estavam empenhadas em outras ocorrências graves e que a corporação não tinha como prestar assistência. "Sequer ajudaram a tirá-la do carro", desabafou Thiago Saúde.

Sem amparo, o pai de Valentina dirigiu até o Hospital Regional do Guará (HRGU), onde a criança foi admitida e recebeu o soro antiescorpiônico. No local, uma médica do plantão alertou a família de que a gravidade do caso exigia uma transferência imediata para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), estrutura inexistente naquela unidade da rede pública.

Atraso na transferência

A denúncia aponta que o calvário da família se estendeu quando uma viatura de transporte chegou para encaminhar Valentina ao Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, instituição privada onde a vaga de UTI havia sido viabilizada. Por volta das 17h do dia 12 de junho, um médico plantonista do Hospital do Guará impediu a saída da paciente, retendo a transferência sob a justificativa de mantê-la no local.

A liberação para a UTI particular só ocorreu por volta das 21h, gerando um atraso de quatro horas no tratamento intensivo adequado. De acordo com os parentes, a falta de assistência inicial e a demora para a transferência hospitalar foram determinantes para a piora do estado de saúde de Valentina, que sofreu três paradas cardíacas consecutivas poucas horas após dar entrada na UTI da Asa Norte.

A reportagem tenta contato com a SES-DF e o Corpo de Bombeiros, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Homenagens

A partida de Valentina gerou uma onda de consternação e homenagens nas redes sociais por parte de familiares e da comunidade escolar. A irmã da vítima, Izabela Nobre, desabafou sobre a perda precoce da menina. "Que dor. Hoje nos despedimos da nossa querida Valentina. Embora a dor da saudade seja imensa, seguimos confiando que Deus realizou Sua boa e perfeita obra", afirmou, reforçando a gratidão pelas lembranças e pelo amor compartilhado pela irmã.

A Escola Classe 03 do Núcleo Bandeirante, instituição onde Valentina cursava o 5º ano, também publicou uma nota de pesar oficial em seus perfis digitais. No texto, a comunidade escolar manifestou profunda tristeza e destacou o legado deixado pela aluna: "Valentina permanecerá em nossa memória por seu sorriso doce, sua alegria e pela luz que trouxe aos colegas, professores e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ela".

Ainda não há informações sobre o velório da estudante.