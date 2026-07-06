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Tarifaço de Trump

Paulo Figueiredo desiste de ir à audiência sobre tarifas nos EUA

Segundo o influenciador bolsonarista, o foco deverá ser a participação do senador Flávio Bolsonaro nas discussões

"Tenho certeza de que o Flavio vai brilhar e nos representar", escreveu o bolsonarista - (crédito: Reprodução)

O influenciador Paulo Figueiredo, aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou que o foco da semana será a participação do parlamentar e presidenciável em uma audiência sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Em publicação nas redes sociais, Figueiredo informou que não participará presencialmente da sessão e que enviará suas contribuições por escrito.

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Na mensagem, o influenciador atribuiu a Flávio Bolsonaro a missão de atuar contra as medidas tarifárias e criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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"O foco da semana deve ser a ida do Flávio Bolsonaro para lutar contra as tarifas que Lula tanto está cavando. Por isso, em vez de participar pessoalmente da audiência, optei por enviar os meus comentários por escrito. Tenho certeza de que o Flavio vai brilhar e nos representar", escreveu.

A manifestação ocorre às vésperas da audiência que discutirá as tarifas norte-americanas e outros aspectos da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/07/2026 13:00 / atualizado em 06/07/2026 13:00
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