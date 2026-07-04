PF vê prejuízo após ação dos EUA em investigação sobre o PCC

Shimada é apontado como líder do esquema de lavagem de dinheiro - (crédito: Policia Civil de São Paulo)

A Polícia Federal desferiu um golpe sem precedentes nas finanças do crime organizado ao deflagrar a Operação Exchange, que resultou no sequestro recorde de R$ 10,4 bilhões em bens, valores e criptoativos de uma rede acusada de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação mobilizou mais de 50 agentes em São Paulo, Santos e Santana de Parnaíba, culminando na prisão de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, a "Lara Croft". O principal alvo, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, o "Japa", conseguiu escapar e é considerado foragido.

O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, creditou a fuga de Shimada às sanções impostas pelos Estados Unidos ao casal, que serviram de alerta e permitiram que o empresário tivesse tempo de escapar. Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a Shimada, acusando-o de participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. A decisão norte-americana forçou a antecipação da operação da PF.

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"A classificação alterou nossa ação. Não posso entrar em detalhes operacionais, por conta do sigilo da investigação. Mas, de fato, se não houvesse essa classificação (dos EUA), acredito que o desfecho teria sido outro, e nós o teríamos localizado. Houve prejuízo à investigação", enfatizou Rodrigues.

A tensão ocorre porque o governo dos EUA agiu de forma unilateral, sem comunicar previamente às autoridades brasileiras, com as quais cooperava desde 2024, via Departamento de Segurança Interna. Documentos do Tesouro americano justificam a urgência classificando o PCC como a "maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental".

Estima-se que a rede de Shimada tenha lavado mais de US$ 30 milhões (R$ 156 milhões) em solo norte-americano, operando em cidades como Miami e Los Angeles, além de ramificações na Europa e na Ásia, usando criptomoedas.

No mês passado, os EUA designaram o PCC e o Comando Vermelho como Organizações Terroristas Estrangeiras, no que Rodrigues considerou um "erro grosseiro" e que atrapalha o enfrentamento das facções. Ele criticou a glamourização que infla a presença de grupos brasileiros pelo mundo.

"São objetivos diferentes, classificações diferentes e com enfrentamento diferente. Essa glamourização ou supervalorização de um grupo que, muitas vezes, nem tem relação com a facção não ajuda. Chega ao ponto de um preso nos EUA se autoatribuir líder de duas facções distintas; é um negócio sem sentido", criticou o diretor da PF.

A investigação aponta que Shimada e seus comparsas atuavam como "doleiros modernos", operando desde contrabando de alimentos da Argentina até lavagem de US$ 190 milhões em sete meses por meio de e-commerce e redes chinesas. A menção a rotas asiáticas levanta suspeitas sobre o uso do combate ao narcotráfico como cortina de fumaça para embates econômicos de Washington.

No front interno, o promotor Lincoln Gakiya, referência no combate ao PCC, afirmou desconhecer qualquer elo formal de Shimada ou Stella com a cúpula da facção nos inquéritos nacionais, ressaltando que o foco da dupla eram fraudes financeiras.

Corinthians

No Brasil, o empresário é réu no caso envolvendo o patrocínio da VaideBet no time Corinthians, em que sua empresa, a Victory Trading, ocultaria recursos desviados, além de já ter sido condenado por desviar R$ 35 milhões do banco BV via Pix. Os alvos da operação também esbarram no entorno de Vinícius Gritzbach, delator do PCC, executado em Guarulhos (SP) no fim de 2024.

O sucesso financeiro do esquema é ilustrado pela rápida ascensão social de Shimada, que, em 2017, possuía apenas um Fiat Palio e um Ford Del Rey e passou a ostentar um Audi Q8 e um Porsche Taycan, veículos que agora se tornaram o epicentro de um embate entre Brasília e Washington.

Na análise do especialista em segurança pública Diego Rodrigo Serafim, "para o Estado brasileiro, demonstrar capacidade de investigar e responsabilizar essas organizações reafirma sua soberania institucional, evidenciando que possui mecanismos próprios de enfrentamento".

Sobre o impacto prático do confisco de R$ 10,4 bilhões, Diego Rodrigo argumentou que a barreira financeira precisa estar atrelada a uma vigilância permanente. "O bloqueio patrimonial é uma das ferramentas mais eficazes, porque atinge o principal objetivo dessas organizações: o lucro. A retirada de recursos reduz a capacidade de investimento, logística e corrupção."

Ele pondera, no entanto, que os grupos criminosos têm alta capacidade de adaptação, e a asfixia financeira precisa vir acompanhada de cooperação internacional e repressão permanente às estruturas logísticas.

Flávio alfineta

O pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro (PL), comentou a operação e aproveitou para criticar a gestão Luiz Inácio Lula da Silva. "R$ 10 bilhões do tráfico lavados debaixo do nariz de um governo que chamou o combate ao PCC de 'ingerência americana'", escreveu.

E acrescentou: "Enquanto os EUA sancionam suspeitos de ligação com a facção, aqui ainda tem gente relativizando o crime organizado em nome de uma falsa soberania. O Brasil precisa de quem enfrenta as facções, não de quem arruma desculpas para elas".

BRA-PCC (foto: Valdo Virgo)



