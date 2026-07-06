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Empresária morre após passar mal durante corrida de rua na Paraíba

Nataly Alves, 40 anos, foi socorrida pelo Samu e pelos Bombeiros, mas morreu após dar entrada no hospital. A causa da morte ainda será investigada

Nataly Alves morreu após passar mal durante corrida de rua na Paraíba - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Nataly Alves morreu após passar mal durante corrida de rua na Paraíba - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A empresária Nataly Alves, 40 anos, morreu após passar mal durante uma corrida de rua em São José de Piranhas, na Paraíba, na noite deste sábado (4/7). Nataly chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros no local e, posteriormente, foi encaminhada ao Hospital Municipal da cidade, mas acabou não resistindo.

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Empresária no ramo da beleza, Nataly tinha a prática de participar de corridas de rua e publicar as conquistas por meio das redes sociais. A causa da morte ainda não foi confirmada pelas autoridades que investigam o caso.

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Nas redes sociais da atleta, familiares comunicam o falecimento: “É com profunda tristeza que venho comunicar o falecimento da proprietária deste perfil. Que Deus conforte o coração de todos que a conheceram e amaram”, diz a publicação.

Nataly administrava um estúdio de beleza especializado em sobrancelhas e cílios, chamado Nataly Beauty, localizado na cidade de Cajazeiras. Mãe de um filho de 17 anos, Nataly cursava Estética e Cosmética no Centro Universitário Santa Maria.

Em nota, a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, responsável pela corrida de rua, lamentou a morte de Nataly e prestou solidariedade à família e amigos da empresária.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 06/07/2026 14:07
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