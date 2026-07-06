Padre acerta placar de Brasil e Noruega e ganha bolão em Minas

A eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo neste domingo (5/7) deixou todos os brasileiros tristes, ou quase todos. O padre Artur Oliveira, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Monte Carmelo, Minas Gerais, sentiu um gostinho diferente no fim do jogo. Enquanto muitos torcedores lamentavam o resultado da partida, ele comemorou a vitória em um bolão após acertar o placar de 2x1 para os noruegueses.
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A reação foi registrada em vídeo, enquanto o padre assistia ao jogo em um telão. A tensão aumentou nos minutos finais quando o Brasil teve um pênalti a favor. Durante a cobrança do camisa 10 Neymar, o padre acompanhou o lance cercado por fiéis e divertiu quem assistia ao jogo com ele. "Pelo amor de Deus! Faz! Vai fazer, Neymar! Se você não fazer, eu te desconjuro", brincou.
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O sacerdote ainda contou no vídeo que o bolão valia R$ 1 mil. “Eu nunca comemorei tanto”, comentou. Ele também brincou dizendo que usará o prêmio para comprar Mounjaro. Nas imagens, após o apito final, o padre mostra aos presentes o palpite registrado no bolão e comemora o prêmio conquistado. O vídeo rapidamente repercutiu entre fiéis e moradores da cidade, que passaram a compartilhar a cena nas redes sociais.
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