InícioBrasil
COPA DO MUNDO

Padre acerta placar de Brasil e Noruega e ganha bolão em Minas

Padre Artur Oliveira compartilhou nas redes sociais vídeo da reação ao acertar resultado e ganhar bolão que valia R$1 mil

Padre de Monte Carmelo comemora placar Brasil e Noruega ao acertar palpite no bolão - (crédito: Foto: Redes sociais/Reprodução)
Padre de Monte Carmelo comemora placar Brasil e Noruega ao acertar palpite no bolão - (crédito: Foto: Redes sociais/Reprodução)

A eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo neste domingo (5/7) deixou todos os brasileiros tristes, ou quase todos. O padre Artur Oliveira, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Monte Carmelo, Minas Gerais, sentiu um gostinho diferente no fim do jogo. Enquanto muitos torcedores lamentavam o resultado da partida, ele comemorou a vitória em um bolão após acertar o placar de 2x1 para os noruegueses. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A reação foi registrada em vídeo, enquanto o padre assistia ao jogo em um telão. A tensão aumentou nos minutos finais quando o Brasil teve um pênalti a favor. Durante a cobrança do camisa 10 Neymar, o padre acompanhou o lance cercado por fiéis e divertiu quem assistia ao jogo com ele. "Pelo amor de Deus! Faz! Vai fazer, Neymar! Se você não fazer, eu te desconjuro", brincou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O sacerdote ainda contou no vídeo que o bolão valia R$ 1 mil. “Eu nunca comemorei tanto”, comentou. Ele também brincou dizendo que usará o prêmio para comprar Mounjaro. Nas imagens, após o apito final, o padre mostra aos presentes o palpite registrado no bolão e comemora o prêmio conquistado. O vídeo rapidamente repercutiu entre fiéis e moradores da cidade, que passaram a compartilhar a cena nas redes sociais.

Saiba Mais


 

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 06/07/2026 11:15
SIGA
x