Márcio Canella é preso após PF achar fuzil em carro do pré-candidato ao Senado

O ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella foi preso em flagrante nesta terça-feira (7/7), após a Polícia Federal encontrar um fuzil em um carro ligado a ele durante a 6ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada hoje pela Polícia Federal (PF).

De acordo com a corporação, o fuzil 556 é de uso restrito. "Um dos alvos da operação, investigado como braço político do grupo, foi preso em flagrante pelo crime de possuir ou portar arma de fogo de calibre restrito, após os policiais encontrarem um fuzil .556 no interior de seu veículo", informou a corporação, em nota.

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Canella, que é pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, era inicialmente alvo de um mandado de busca e apreensão. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que teria usado postos de combustíveis para movimentar R$ 7,6 bilhões no Rio de Janeiro. Além dele, o delegado Marcus Amim, ex-secretário estadual de Polícia Civil, também foi alvo de buscas.

Márcio Canella foi eleito vereador de Belford Roxo em 2012. Em 2015, continuou na política, desta vez como deputado estadual. Ficou por três mandatos na Alerj. Ele também se licenciou para ser vice do prefeito Waguinho, de Belford Roxo, de 2017 a 2019.