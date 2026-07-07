PF combate extração ilegal de madeira e minérios em terras indígenas de Rondônia

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (7/7), a Operação Acesso Facilitado, que tem foco em combater a extração ilegal de madeira e de minérios nas Terras Indígenas Roosevelt e Parque Aripuanã, na região de Espigão d’Oeste, em Rondônia.
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A investigação apura um grupo criminoso voltado à retirada e à comercialização de madeiras e à extração de minério em terras da União. A diligência indica que dois investigados atuavam como facilitadores do esquema, permitindo a entrada de exploradores no território mediante o recebimento de vantagens pecuniárias — acréscimos ao salário do servidor público.
A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal e contou com apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Além disso, a operação busca reunir documentos, aparelhos eletrônicos e registros financeiros que esclareçam a dimensão do grupo.
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Os investigados poderão responder por extração ilegal de recursos florestais em terras públicas, usurpação de bem da União, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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