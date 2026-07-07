Ex-prefeito de Belford Roxo e ex-secretário da PC são alvos da PF

Na ação, policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão nos municípios fluminenses. - (crédito: PF / Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (7/7) a sexta fase da Operação Unha e Carne, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. As investigações apontam que o grupo criminoso movimentou mais de R$7,6 bilhões nos últimos seis anos.

Entre os alvos da ação estão Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo e atual presidente do União Brasil RJ, e o delegado Marcus Amim, ex-secretário da Policia Civil do Rio de Janeiro.

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A PF aponta que a organização é suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio como plataforma para fazer a lavagem de capital. Os valores bilionários foram analisados conforme Relatório de Inteligência do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). A corporação ainda indica que o esquema tem a participação de agentes públicos.

Na ação, policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende, e na capital fluminense, além de medidas de sequestro de bens e valores e de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas ao grupo investigado.

Os alvos

Entre os alvos, Márcio Corrêa de Oliveira, conhecido como Márcio Canella, que além de ex-prefeito de Belford Roxo, e atual presidente do diretório estadual do União Brasil, é pré-candidato ao Senado.

Canella se consolidou como uma das apostas do bolsonarismo no estado após construir uma aliança com Cláudio Castro, ex-governador do RJ. Foi ao lado do governador que Flávio oficializou sua candidatura, apresentando ambos como peças do mesmo projeto político para o Rio.

Outro alvo, o delegado Marcus Vinícius Amim Fernandes, ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, consolidou sua carreira na segurança pública do Rio antes de assumir cargos de destaque na administração estadual.

Ele foi exonerado em 2024, em meio a uma onda de confrontos e operações à criminalidade no Rio. Depois, passou a coordenar o Departamento de Segurança da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, função que exerceu até dezembro de 2025.