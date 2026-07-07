Criança de 11 anos mordida por tubarão em praia de Recife recebe alta

O menino João Lucas, de 11 anos, recebeu alta hospitalar na segunda-feira (6/7), após mais de um mês internado no Hospital da Restauração, no Recife. Ele estava hospitalizado desde 31 de maio, quando foi atacado por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Na ocasião, a criança sofreu ferimentos graves na perna esquerda, foi socorrida ainda na faixa de areia e encaminhada ao hospital, onde passou por cirurgias. Em razão da gravidade dos ferimentos, a perna esquerda precisou ser amputada.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, uma amiga da família de João Lucas, Roberta Cazzoli, comemorou a alta do menino e afirmou que ele "venceu o hospital, venceu infecções e duas cirurgias complexas". Segundo ela, João agora inicia uma nova etapa de recuperação, voltada à reabilitação.

Ainda de acordo com Roberta, a família alugou temporariamente um apartamento adaptado para garantir acessibilidade e segurança durante os primeiros meses de recuperação.

Ela informou também que os recursos arrecadados por meio de uma vaquinha on-line serão destinados à compra de uma prótese mais moderna do que a disponibilizada pelo sistema público. Segundo ela, o equipamento, avaliado em cerca de R$ 61 mil, é mais leve e articulado, o que pode facilitar a adaptação, a mobilidade e o retorno às atividades do dia a dia.

Até a publicação do vídeo, a campanha já havia arrecadado mais de R$ 120 mil. A meta é alcançar R$ 150 mil para custear a prótese, futuras manutenções, sessões de fisioterapia, medicamentos, transporte e demais despesas relacionadas ao processo de reabilitação. Link da vaquinha aqui.

Ao Correio, Lucas Nemezio, de 39 anos, pai de João Lucas, afirmou que a alta representa uma grande vitória para a família, mas ressaltou que a recuperação do menino ainda exigirá um longo processo de reabilitação. Segundo ele, o garoto seguirá com acompanhamento multidisciplinar, incluindo fisioterapia, atendimento psicológico, consultas com ortopedistas e outros especialistas, antes de iniciar a adaptação à prótese.

"João Lucas recebeu alta e isso foi uma grande vitória para nós, mas sabemos que essa é apenas a primeira etapa de uma caminhada longa. Agora, a prioridade é que ele continue se recuperando em casa, cercado pela família, com muito carinho e tranquilidade", afirmou.

Sobre a decisão de adquirir uma prótese particular, Lucas explicou que a escolha foi feita para oferecer melhores condições de adaptação e mobilidade ao filho. "Como a amputação dele foi em um nível muito alto e ele ainda está em fase de crescimento, precisamos buscar a melhor opção para a reabilitação dele. Foi uma decisão pensando no futuro e na independência que esperamos que ele conquiste", disse.

O pai também agradeceu o apoio recebido desde o acidente. "O que mais nos emocionou foi perceber o carinho de tantas pessoas com o João. Cada mensagem, oração e gesto de apoio nos deu força nos momentos mais difíceis. O João tem demonstrado uma coragem que nos inspira todos os dias", concluiu.