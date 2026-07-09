Morre menino de 3 anos espancado pelo pai por não dar "bom dia"

Norte-americano é preso no RS após confessar ter espancado o filho de 3 anos por ele não ter dito 'bom dia' - (crédito: Ronaldo Bernardi)

A Polícia Civil confirmou, na madrugada desta quinta-feira (9/7), a morte de um menino de 3 anos que teria sido espancado pelo próprio pai em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele foi identificado como Oliver Golden Grayson. O pai, Dandre Jermaine Grayson, um missionário norte-americano de 33 anos, confessou o crime e está preso preventivamente desde domingo (5/7). Em depoimento, ele afirmou que a motivação para as agressões foi o filho não ter lhe dado “bom dia”.

De acordo com a delegada Luana Tamiozzo Medeiros, responsável pela investigação, o homem relatou ter desferido socos no peito e no abdômen da criança, além de ter batido a cabeça do menino contra o chão.

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O menino estava internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre e morreu na noite de quarta-feira (8/7). O próprio agressor levou o menino até o hospital.

Ao constatar as múltiplas lesões, a equipe médica acionou o 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O norte-americano foi preso em flagrante no hospital. Na segunda-feira (6/7), durante a custódia, a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva.

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A Polícia Civil informou que há registros de pelo menos outros dois estados brasileiros que indicam que três dos demais filhos do casal, de 5, 7 e 9 anos, também teriam sido vítimas de agressões semelhantes. A situação de um bebê de um ano ainda é apurada e, até o momento, não há confirmação de que ele tenha sofrido violência.

Por determinação do Conselho Tutelar, os quatro filhos do casal foram encaminhados para acolhimento institucional . Além dos maus tratos contra as crianças, a investigação apura possíveis episódios de violência doméstica contra a esposa do missionário. A polícia solicitou medida protetiva para a mulher.

Segundo as autoridades, a família vive no Brasil há nove anos e havia se mudado para Viamão há cerca de seis meses.