InícioBrasil
RIO GRANDE DO SUL

Morre menino de 3 anos espancado pelo pai por não dar "bom dia"

O pai, um missionário dos Estados Unidos, confessou o crime e diz que motivação foi o filho não ter lhe dado "bom dia"

Norte-americano é preso no RS após confessar ter espancado o filho de 3 anos por ele não ter dito 'bom dia' - (crédito: Ronaldo Bernardi)
Norte-americano é preso no RS após confessar ter espancado o filho de 3 anos por ele não ter dito 'bom dia' - (crédito: Ronaldo Bernardi)

A Polícia Civil confirmou, na madrugada desta quinta-feira (9/7), a morte de um menino de 3 anos que teria sido espancado pelo próprio pai em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele foi identificado como Oliver Golden Grayson. O pai, Dandre Jermaine Grayson, um missionário norte-americano de 33 anos, confessou o crime e está preso preventivamente desde domingo (5/7). Em depoimento, ele afirmou que a motivação para as agressões foi o filho não ter lhe dado “bom dia”. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com a delegada Luana Tamiozzo Medeiros, responsável pela investigação, o homem relatou ter desferido socos no peito e no abdômen da criança, além de ter batido a cabeça do menino contra o chão. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O menino estava internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre e morreu na noite de quarta-feira (8/7). O próprio agressor levou o menino até o hospital. 

Ao constatar as múltiplas lesões, a equipe médica acionou o 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O norte-americano foi preso em flagrante no hospital. Na segunda-feira (6/7), durante a custódia, a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva. 

A Polícia Civil informou que há registros de pelo menos outros dois estados brasileiros que indicam que três dos demais filhos do casal, de 5, 7 e 9 anos, também teriam sido vítimas de agressões semelhantes. A situação de um bebê de um ano ainda é apurada e, até o momento, não há confirmação de que ele tenha sofrido violência. 

Por determinação do Conselho Tutelar, os quatro filhos do casal foram encaminhados para acolhimento institucional . Além dos maus tratos contra as crianças, a investigação apura possíveis episódios de violência doméstica contra a esposa do missionário. A polícia solicitou medida protetiva para a mulher. 

Segundo as autoridades, a família vive no Brasil há nove anos e havia se mudado para Viamão há cerca de seis meses. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 09/07/2026 10:59
SIGA
x