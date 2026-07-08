Estudante da USP cria aplicativo gratuito para democratizar o vestibular

Desenvolvido para democratizar o acesso à universidade, o aplicativo Tita se apresenta aos usuários e organiza o conteúdo de estudos - (crédito: Divulgação)

A estudante de Ciências da Computação da USP, Mariana Cardoso, criou o aplicativo gratuito Tita para democratizar o acesso a universidades públicas. A iniciativa nasceu de sua própria dificuldade, quando precisava de um celular emprestado e da internet de um vizinho para estudar.

“Aos 15 anos, eu esperava minha mãe voltar do trabalho de noite para poder pegar o celular dela e sentar no corredor de casa para conseguir me preparar para o vestibular”, conta a aluna do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), em São Carlos. Após ingressar na universidade, Mariana percebeu que sua trajetória era uma exceção e decidiu usar a tecnologia para ampliar oportunidades.

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Como funciona o Tita

A ferramenta centraliza em um único ambiente recursos que normalmente estão dispersos. O estudante cria uma conta, informa o curso desejado, o tempo que pode dedicar aos estudos e as universidades que pretende cursar. A partir disso, o aplicativo monta um cronograma personalizado.

Cada etapa do plano de estudos direciona o usuário para videoaulas gratuitas no YouTube e disponibiliza apostilas em PDF, que podem ser acessadas sem conexão com a internet. "Eu procurei organizar tudo da forma que eu gostaria de ter encontrado quando estava estudando", explica Mariana.

Recursos de inteligência artificial do aplicativo geram questões inéditas para revisão. As perguntas começam em um nível básico e aumentam de dificuldade, com um estilo próximo ao de vestibulares como Fuvest e Unicamp. O Tita também possui um banco com mais de 1,5 mil questões e um sistema de correção de redações que indica pontos para aprimoramento.

Homenagem e próximos passos

Mariana levou cerca de oito meses para desenvolver a plataforma, enquanto conciliava a graduação, o estágio no iFood e problemas de saúde. O nome do aplicativo é uma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo. Tita era o apelido da autora mineira.

Os primeiros retornos de usuários, como sua irmã e professores, indicam que a ferramenta ajuda a direcionar os estudos. Agora, o objetivo é ampliar a infraestrutura do Tita, cuja capacidade é limitada pelos custos da inteligência artificial, restringindo o número de acessos simultâneos.

Para isso, a estudante busca parcerias e patrocinadores. Uma colaboração com o iFood, onde ela estagia, é uma possibilidade, já que a empresa tem iniciativas de educação. “Preciso de patrocínio para ampliar a plataforma e incorporar novas funcionalidades para atender um número maior de estudantes”, afirma.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.