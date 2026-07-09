Justiça do Rio condena acusado pela morte do ator Jeff Machado

Um dos acusados pela morte do ator Jeff Machado foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão pela Justiça do Rio de Janeiro. A sentença, proferida nesta quarta-feira, 8, considerou Jeander Vinícius da Silva Braga culpado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais.

Na sentença, segundo o site G1, o juiz também negou a Braga o direito de recorrer em liberdade. Segundo a decisão, a manutenção da prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Ao Estadão, a defesa de Braga afirmou que respeita a decisão dos jurados, "mas entende que ela foi injusta" e que vai recorrer.

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"As provas produzidas no júri não foram suficientes para comprovar a participação do Jeander no crime de homicídio. O objetivo do recurso de apelação será para absolver em relação ao crime de homicídio e maus tratos de animais, e caso não obtenha êxito na absolvição, que ao menos a pena seja reduzida com a retirada das três qualificadoras", afirmou o advogado Fabio Manoel.

Jeff Machado desapareceu em 17 de janeiro de 2023 e teve o corpo encontrado mais de quatro meses depois, em 22 de maio, enterrado sob cerca de dois metros de concreto no quintal de uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O cadáver estava dentro de um baú, com os braços amarrados acima da cabeça e sinais de violência no pescoço.

A condenação foi acompanhada por Maria das Dores, mãe de Jeff Machado, que esteve no Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento e prestar depoimento. Após a decisão, ela afirmou que o resultado representa a resposta que aguardava desde o crime. "Acabaram com a vida do meu filho, um homem do bem. Jornalista, modelo, ator, um moço trabalhador. Enganado em seu sonho", disse Maria das Dores. "Era tudo que eu esperei", afirmou.

As investigações começaram após os cães do ator serem encontrados abandonados em diferentes pontos da zona oeste da capital fluminense. Uma ONG de proteção animal identificou, por meio dos chips implantados nos animais, que eles pertenciam a Machado e entrou em contato com a família. Até então, parentes acreditavam que o ator estava viajando, já que uma pessoa se passava por ele e enviava mensagens pelo celular da vítima.

Ao longo da investigação, a Polícia Civil concluiu que Jeff havia sido morto pouco depois de desaparecer. A descoberta do baú onde o corpo estava ocultado reforçou a suspeita de que o crime havia sido cometido por alguém próximo ao ator, já que o objeto era semelhante aos que ele mantinha em sua própria residência.

Em julho de 2023, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Jeander e o produtor Bruno de Souza Rodrigues pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e outros crimes patrimoniais. Segundo a acusação, Bruno teria atraído Jeff com a falsa promessa de conseguir uma vaga para o ator em uma emissora de televisão em troca a vítima teria pago mais de R$ 18 mil.

O ator foi morto estrangulado por um fio de telefone após ter sido drogado antes de ter relações sexuais com Braga. Após o assassinato, Rodrigues teria utilizado o cartão de crédito da vítima, anunciado a venda de seu carro e mantido contato com familiares e amigos por mensagens, fingindo ser o ator para dificultar as investigações. Ele será julgado em 10 de dezembro.

Natural de Araranguá, em Santa Catarina, Jeff Machado era formado em Jornalismo e Cinema. Trabalhou como assessor de imprensa, produtor e cenógrafo antes de se dedicar à carreira de ator. Desde 2014 vivia no Rio de Janeiro e, à época do desaparecimento, integrava o elenco da novela Reis, da Record TV. Apaixonado por cães, criava oito animais da raça setter, cuja localização foi decisiva para que a polícia chegasse ao caso.