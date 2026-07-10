InícioBrasil
Queimadas

Amazônia registra menor nível de desmatamento para o 1º semestre em uma década

Cerrado também apresentou queda em perda de vegetação nativa. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (10/7) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento na Amazônia caíram 37,2% se comparados ao mesmo intervalo do calendário anterior - (crédito: AFP)
No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento na Amazônia caíram 37,2% se comparados ao mesmo intervalo do calendário anterior - (crédito: AFP)

A Amazônia registrou, no primeiro semestre de 2026, a menor área com sinais de desmatamento detectados por satélite em uma década. Os dados foram divulgados, nesta sexta-feira (10/7), pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

  • Leia mais: Desmatamento na Amazônia e Cerrado tem maior queda da série histórica

    Fique por dentro das notícias que importam para você!

    SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Entre janeiro e junho, o sistema identificou 1.295 km² de áreas sob alerta de perda de vegetação nativa no bioma, o menor nível para o período desde a criação da série histórica, em 2016. Em junho de 2026, os avisos de desmatamento somaram 297,26 km², ante 457,61 km² em junho de 2025 — queda de 35,0%.

No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento na Amazônia somaram 2.485,90 km², ante 3.959,98 km² no mesmo intervalo do calendário anterior (agosto de 2024 a junho de 2025) — redução de 37,2%.

  • Leia também: Como o desmatamento da floresta amazônica afeta o ciclo de chuvas no Brasil

O nível anterior mais baixo foi em 2017, quando 1.332 km² ficaram sob alerta nos seis primeiros meses do ano. Desde então, o total do primeiro semestre havia oscilado entre 1.645 km², em 2024, e quase 4 mil km², em 2022.

Outro bioma que também registrou queda no desmatamento foi o Cerrado. Entre janeiro e junho deste ano, o Deter identificou 3.142 km² de áreas com indícios de retirada da vegetação nativa no bioma, o menor desde 2021. 

Em junho de 2026, os avisos de supressão da vegetação nativa no Cerrado somaram 481,53 km², ante 508,69 km² em junho de 2025 — queda de 5,3%. O Inpe registra que houve significativa cobertura de nuvens durante o mês passado, o que pode ter dificultado o mapeamento em determinadas regiões.

No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos somaram 4.689,40 km², ante 5.091 km² no mesmo período do calendário anterior — queda de 7,9%.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
CY
CY

Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 10/07/2026 11:16 / atualizado em 10/07/2026 11:16
SIGA
x