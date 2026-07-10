Equipes encerram missão humanitária na Venezuela e retornam ao Brasil

Os tremores no país vizinho mataram oficialmente mais de 3.889 pessoas - (crédito: JUAN BARRETO / AFP)

As equipes brasileiras que participaram da missão de apoio humanitário na Venezuela após os terremotos registrados em 24 de junho retornam ao Brasil nesta sexta-feira (10/7). Os tremores mataram oficialmente mais de 3.889 pessoas. A chegada está prevista para o início da noite, na Base Aérea de Brasília.

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Entre os profissionais que regressam estão integrantes da Defesa Civil, dos Corpos de Bombeiros e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), além de militares que atuavam no hospital de campanha instalado pelo Brasil em La Guaira.

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Apesar do retorno de parte das equipes, a operação humanitária brasileira no país vizinho continuará. A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável pelo transporte levou, na viagem de ida à Venezuela, 56 militares que substituirão os profissionais que deixam a missão.

O voo também transportou cerca de 15 toneladas de medicamentos, insumos médicos e equipamentos destinados ao hospital de campanha, garantindo a continuidade do atendimento à população afetada pelos abalos sísmicos.

A manutenção da estrutura médica em funcionamento reforça o apoio prestado pelo Brasil à Venezuela diante dos impactos provocados pelos terremotos, permitindo a continuidade da assistência humanitária e dos serviços de saúde na região atingida.