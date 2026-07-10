Praça Onze Maravilha: a mega revitalização do coração do samba no Rio

Imagem do projeto Praça Onze Maravilha mostra como ficará a área do Sambódromo após a revitalização - (crédito: Projeto de revitalização da Praça Onze Prefeitura do Rio/Divulgação)

A região histórica da Praça Onze, no Rio de Janeiro, passará por uma total revitalização com o projeto Praça Onze Maravilha. A iniciativa receberá investimentos de R$ 1,7 bilhão nos próximos 20 anos e busca estimular a construção de 37 mil unidades residenciais.

O plano visa consolidar a requalificação urbana iniciada com os projetos Porto Maravilha e Reviver Centro. Na Praça Onze está localizada a Passarela do Samba, o Sambódromo. Entre as principais alterações está a retirada do Elevado 31 de Março, semelhante ao que ocorreu com o Viaduto da Perimetral na zona portuária.

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O projeto prioriza os retrofits, que consistem na reforma e mudança de uso de imóveis ociosos, além da reestruturação do sistema viário local. A principal referência arquitetônica será a Biblioteca dos Saberes, uma obra assinada pelo arquiteto burquinês Francis Kéré, cidadão alemão.

Novos espaços e integração

O prefeito Eduardo Cavaliere detalhou que a biblioteca será construída no terreno onde hoje funciona o Terreirão do Samba. "A operação, prevê (...) a revitalização de todo o entorno do Sambódromo a partir da demolição do Elevado 31 de Março, que vai dar lugar à Avenida da Democracia", explicou.

Segundo ele, a região se transformará em um bairro integrado, composto por Santa Teresa, Catumbi, Rio Comprido, Praça Onze e Cidade Nova, que se juntarão ao Centro Histórico e à região portuária.

A demolição do elevado abrirá espaço para novos empreendimentos privados. Um dos motores econômicos do projeto é a Operação Interligada, um mecanismo de transferência do direito de construir que já viabilizou mais de 9 mil moradias no Reviver Centro desde 2021.

Incentivos e mobilidade

O município instituiu incentivos fiscais especiais para a Praça Onze e também para outras regiões da cidade. Investidores que aplicarem o potencial construtivo em unidades residenciais na zona norte, Rio Comprido, Tijuca, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo, Glória e Catete terão benefícios exclusivos.

O pacote prevê ainda um convênio para viabilizar a extensão da Linha 2 do metrô no trecho Estácio–Carioca. O plano contempla as novas estações Catumbi e Praça Cruz Vermelha.

Para a Passarela do Samba, a meta é quebrar a sazonalidade do carnaval. O objetivo é fazer com que o espaço funcione os 365 dias do ano como um polo de turismo, economia criativa e educação patrimonial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.