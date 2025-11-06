InícioCidades DF
Projeto que revitaliza a Torre de TV é aprovado; veja detalhes

Com melhorias para oferecer mais infraestrutura, proposta segue para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), para elaboração dos projetos executivos e licitação das obras

Projeto prevê cobertura central na praça de alimentação - (crédito: Reprodução/ Site Seduh)
Foi publicado na edição desta quinta-feira (6/11) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o projeto de revitalização da Torre de TV. A iniciativa, descrita na Portaria nº 141 e aprovada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), prevê ações voltadas ao paisagismo, conforto ambiental, melhorias no mobiliário urbano e na infraestrutura, além da implantação de nova sinalização para facilitar a orientação dos visitantes.

Atendendo a uma demanda antiga dos feirantes e com o objetivo de garantir mais conforto a quem trabalha e frequenta a feira de artesanato da Torre de TV, o projeto prevê a construção de um conjunto de marquises de concreto interligadas ao longo dos boxes, formando uma espécie de rua coberta para proteger as mercadorias e os visitantes do sol e da chuva.

Segundo o diretor de Espaços Públicos e Qualificação Urbana da Seduh, Clécio Rezende, a escolha do concreto para as passarelas foi discutida e aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/DF). A proposta busca garantir a continuidade do percurso de pedestres entre a Torre de TV e o Setor de Divulgação Cultural.

Na praça de alimentação da feira, as marquises de concreto serão ampliadas para 10 metros, permitindo a instalação de mobiliário urbano, como mesas e bancos. No vão central, está prevista a instalação de um grande pergolado metálico, parcialmente coberto com elementos translúcidos, que servirá como espaço para eventos culturais realizados nos fins de semana.

O projeto também contempla a instalação de totens e mapas indicando a localização dos boxes, da praça de alimentação e dos sanitários. A nova sinalização abrangerá toda a Feira da Torre e as proximidades da Torre de TV, facilitando a orientação dos visitantes.

Haverá ainda a padronização das placas de endereçamento e sinalização, com o objetivo de evitar a poluição visual e garantir a livre circulação dos pedestres. As cores também serão utilizadas como elemento de organização: a Ala Sul será identificada na cor azul, e a Ala Norte, na cor laranja — padrão que será aplicado, inclusive, nos azulejos dos banheiros, que passarão por ampliação e revitalização.

No aspecto de paisagismo e conforto ambiental, o projeto prevê o aumento da vegetação interna da feira, com espécies nativas e exóticas adaptadas, proporcionando sombreamento e conforto térmico. Árvores de grande porte serão plantadas e realocadas nas laterais da feira, reforçando a cobertura vegetal do espaço.

Outra novidade é a criação de um playground infantil nas proximidades da praça de alimentação, além da instalação de bancos, lixeiras e pergolados ao longo dos caminhos de pedestres, formando espaços de convivência e descanso.

As áreas públicas permanecerão livres de cercamento, sendo proibida qualquer forma de fechamento, para garantir a fluidez e a acessibilidade dos visitantes.

Com a aprovação da Seduh, o projeto segue, agora, para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), responsável pela elaboração dos projetos executivos e pelo processo de licitação das obras.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 06/11/2025 19:33 / atualizado em 06/11/2025 19:47
