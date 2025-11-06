Projeto que revitaliza a Torre de TV é aprovado; veja detalhes

Foi publicado na edição desta quinta-feira (6/11) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o projeto de revitalização da Torre de TV. A iniciativa, descrita na Portaria nº 141 e aprovada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), prevê ações voltadas ao paisagismo, conforto ambiental, melhorias no mobiliário urbano e na infraestrutura, além da implantação de nova sinalização para facilitar a orientação dos visitantes.

Atendendo a uma demanda antiga dos feirantes e com o objetivo de garantir mais conforto a quem trabalha e frequenta a feira de artesanato da Torre de TV, o projeto prevê a construção de um conjunto de marquises de concreto interligadas ao longo dos boxes, formando uma espécie de rua coberta para proteger as mercadorias e os visitantes do sol e da chuva.

Segundo o diretor de Espaços Públicos e Qualificação Urbana da Seduh, Clécio Rezende, a escolha do concreto para as passarelas foi discutida e aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/DF). A proposta busca garantir a continuidade do percurso de pedestres entre a Torre de TV e o Setor de Divulgação Cultural.

Na praça de alimentação da feira, as marquises de concreto serão ampliadas para 10 metros, permitindo a instalação de mobiliário urbano, como mesas e bancos. No vão central, está prevista a instalação de um grande pergolado metálico, parcialmente coberto com elementos translúcidos, que servirá como espaço para eventos culturais realizados nos fins de semana.

O projeto também contempla a instalação de totens e mapas indicando a localização dos boxes, da praça de alimentação e dos sanitários. A nova sinalização abrangerá toda a Feira da Torre e as proximidades da Torre de TV, facilitando a orientação dos visitantes.

Haverá ainda a padronização das placas de endereçamento e sinalização, com o objetivo de evitar a poluição visual e garantir a livre circulação dos pedestres. As cores também serão utilizadas como elemento de organização: a Ala Sul será identificada na cor azul, e a Ala Norte, na cor laranja — padrão que será aplicado, inclusive, nos azulejos dos banheiros, que passarão por ampliação e revitalização.

No aspecto de paisagismo e conforto ambiental, o projeto prevê o aumento da vegetação interna da feira, com espécies nativas e exóticas adaptadas, proporcionando sombreamento e conforto térmico. Árvores de grande porte serão plantadas e realocadas nas laterais da feira, reforçando a cobertura vegetal do espaço.

Outra novidade é a criação de um playground infantil nas proximidades da praça de alimentação, além da instalação de bancos, lixeiras e pergolados ao longo dos caminhos de pedestres, formando espaços de convivência e descanso.

As áreas públicas permanecerão livres de cercamento, sendo proibida qualquer forma de fechamento, para garantir a fluidez e a acessibilidade dos visitantes.

Com a aprovação da Seduh, o projeto segue, agora, para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), responsável pela elaboração dos projetos executivos e pelo processo de licitação das obras.