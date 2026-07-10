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Educação Física obrigatória em escolinhas: entenda a nova proposta

Projeto que exige profissional qualificado na formação de atletas avança na Câmara e pode mudar o cenário esportivo para crianças e jovens no país

Laura Carneiro defende nova regra para escolinhas de esportes e entidades formadoras de atletas - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Laura Carneiro defende nova regra para escolinhas de esportes e entidades formadoras de atletas - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que torna obrigatória a presença de um profissional de educação física em escolinhas de esportes e entidades formadoras de atletas.

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O colegiado acatou a recomendação da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), e aprovou o texto substitutivo da Comissão de Esporte para o Projeto de Lei 4614/19, de autoria do senador Romário (PL-RJ).

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De acordo com Laura Carneiro, a modificação no texto foi necessária para corrigir uma falha jurídica. A lei que a proposta original do Senado pretendia alterar já havia sido revogada.

Com a mudança, a versão aprovada pela CCJ insere a nova regra na Lei Geral do Esporte, legislação que reúne e atualiza diversas normas desportivas vigentes no país.

A proposta tramitou em caráter conclusivo na comissão. Isso significa que ela poderá retornar para nova análise dos senadores, a menos que haja um recurso para que seja votada antes pelo Plenário da Câmara.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/07/2026 12:50 / atualizado em 10/07/2026 12:51
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