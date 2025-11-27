Com sanção de Lula, Lei de Incentivo ao Esporte se torna permanente

Projeto com sanção de Lula teve relatoria de Leila Barros (PDT-DF) - (crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República)

Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (26/11), a Lei de Incentivo ao Esporte tornou-se permanente e encerra definitivamente o ciclo de prorrogações do dispositivo, que venceria em 2027.

A transformação aumenta a segurança jurídica, favorece a continuidade das políticas públicas voltadas ao esporte. A Lei de Incentivo ao Esporte foi criada em 2007 e permite que parte do Imposto de Renda devido por pessoas físicas e jurídicas seja aplicada em projetos aprovados pelo Ministério do Esporte.

Desde então, foram captados mais de R$ 6,3 bilhões em benefício de 1 milhão de cidadãos. Apenas em 2024, foram 6.664 projetos cadastrados, com R$ 1,13 bilhão captado, principalmente em iniciativas de formação esportiva e inclusão social.

"A Lei de Incentivo é o maior instrumento de fomento ao esporte no país. Na nossa gestão, já são mais de R$ 2,5 bilhões captados e mais de 3 milhões de pessoas beneficiadas" André Fufuca, ministro do Esporte

A partir de 2028, a dedução do Imposto de Renda para empresas passará de 2% para 3%. Em alguns casos, projetos desportivos ou paradesportivos voltados à inclusão social poderão contar com redução de até 4%. Para pessoas físicas, o limite de dedução permanece em 7% do Imposto de Renda.

O projeto teve relatoria da senadora Leila do Vôlei (PDT-DF), presidente da Comissão de Esporte e medalhista olímpica de bronze nos Jogos de Atlanta-1996 e Sydney-2000.

“É uma das políticas públicas mais eficazes na promoção de inclusão social, geração de empregos e valorização da cidadania por meio do esporte. Ao tornar a LIE permanente, damos segurança jurídica, previsibilidade e fortalecemos a base do esporte nacional”, analisou a senadora.

Tramitação

O projeto de lei complementar que originou à nova lei é o PLP 234/2024 e foi apresentado em dezembro de 2024, com pedido de urgência no Congresso. Em 14 de julho de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade (471 votos), um texto com mudanças. Dois dias depois, o Plenário do Senado concordou com a aprovação, com 74 favoráveis e nenhum contra, e encaminhou à sanção presidencial.

