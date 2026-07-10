Ônibus com suporte para bicicletas: nova lei avança na Câmara

Lêda Borges foi a relatora do projeto que autoriza o transporte de bicicletas em ônibus e micro-ônibus - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados )

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a instalação de suportes para o transporte de bicicletas na parte externa ou no interior de ônibus e micro-ônibus.

O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e o Programa Bicicleta Brasil (PBB). Com a mudança, o transporte de bicicletas passa a ser um direito do usuário do transporte coletivo.

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A nova regra também estabelece que oferecer uma estrutura segura para levar as bicicletas se torna uma diretriz no processo de integração entre os diferentes meios de transporte.

Entenda a proposta

Foi aprovada a versão substitutiva para o Projeto de Lei 2962/23, de autoria da deputada Duda Salabert (Psol-MG) e outros parlamentares. A relatora da proposta foi a deputada Lêda Borges (Republicanos-GO).

O texto original permitia a instalação de suportes para bicicletas na parte externa dos veículos e determinava que estados e municípios definissem um percentual mínimo da frota com o equipamento. A nova versão preserva a autonomia de gestores locais e operadores para avaliar a viabilidade da medida.

Segundo Borges, a mudança evita a imposição de soluções padronizadas que não considerem as especificidades de cada sistema de transporte. A relatora também alterou o texto para retirar a menção ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) como órgão responsável por regulamentar o tema, explicando que a legislação já confere essa competência ao órgão.

Próximos passos

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e, em seguida, pelo Senado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.