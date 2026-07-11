Temporal de granizo danifica mais de 100 casas e deixa 400 desalojados

Fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram ruas e áreas verdes cobertas por granizo mesmo horas após o fim do temporal, além de telhados danificados e árvores caídas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Um forte temporal com granizo atingiu Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, na manhã deste sábado (11/7) e deixou ao menos 101 casas destelhadas e cerca de 400 pessoas desalojadas. A chuva intensa veio acompanhada de ventos fortes, que derrubaram árvores, bloquearam ruas e provocaram interrupções no fornecimento de energia.

A chuva começou por volta das 6h e assustou moradores pela força do vento e pela quantidade de gelo que se acumulou nas vias. Fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram ruas e áreas verdes cobertas por granizo mesmo horas após o fim do temporal, além de telhados danificados e árvores caídas.

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Os bairros Parque Eldorado e Apolônio de Carvalho foram os mais atingidos, segundo o vice-prefeito Giovani Martim. A prefeitura informou que busca, junto ao governo do Estado, o reconhecimento de situação de emergência para ampliar o suporte às famílias afetadas.

Uma estrutura de atendimento foi montada na subprefeitura que atende as duas comunidades. As equipes passaram a distribuir lonas e prestar assistência aos moradores que precisaram deixar suas casas. Um abrigo também foi aberto em uma escola municipal.

O temporal causou transtornos no trânsito. Uma árvore caiu sobre a BR-290, no km 115, e interditou parte da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal fez o desvio dos veículos pelo acostamento enquanto o bloqueio era removido.

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Em Canoas, pelo menos seis casas tiveram danos provocados pela chuva. Já em Porto Alegre, apesar do volume elevado de precipitação, não houve registro de ocorrências graves.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido, na sexta-feira (10/7) um alerta para a possibilidade de temporais com granizo nas regiões noroeste, norte e nordeste do Estado. A previsão de chuvas intensas mais abrangentes estava indicada para a partir da próxima quinta-feira (16/7).

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*Com informações da Agência Estado

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