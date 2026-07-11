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ACIDENTE

Caminhão desgovernado de Amado Batista atinge imóveis em Goiânia

O motorista contou ao Corpo de Bombeiros que estacionou o caminhão em frente a uma residência e, pouco depois, ouviu um forte barulho e encontrou o veículo já em movimento

Amado Batista - (crédito: Reprodução/Redes Sociais e Reprodução/TV Anhanguera)
Amado Batista - (crédito: Reprodução/Redes Sociais e Reprodução/TV Anhanguera)

Um caminhão registrado em nome do cantor sertanejo Amado Batista atingiu duas casas e uma barbearia no bairro Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo informações, o veículo desceu de ré pela rua após ser estacionado. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

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O motorista contou ao Corpo de Bombeiros que estacionou o caminhão em frente a uma residência e entrou no imóvel por alguns minutos. Pouco depois, ouviu um forte barulho e, ao sair, encontrou o veículo já em movimento. As informações são do portal G1.

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Ainda de acordo com o condutor, todos os procedimentos de segurança haviam sido adotados, incluindo o acionamento do freio de mão. As causas do incidente ainda serão apuradas.

Em nota ao G1, a assessoria de Amado Batista informou que o caminhão pertence ao cantor e é utilizado por uma empresa do setor leiteiro de sua propriedade. Segundo a equipe, todas as famílias atingidas estão sendo amparadas desde o momento da ocorrência.

Um profissional foi contratado para para reparar as residências atingidas, porém uma das reformas depende de uma autorização da Defesa Civil. Uma das casas está interditada porque a estrutura foi comprometida e há risco de desabamento.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/07/2026 18:24 / atualizado em 11/07/2026 18:37
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