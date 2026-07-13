Motorista invade contramão, bate de frente e mata família em MG

Segundo a PM, motorista suspeito de causar a colisão tinha dois registros por embriaguez ao volante - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal entre dois carros na tarde desse domingo (12/7), na MG-111, em Ipanema, no Vale do Rio Doce. Entre as vítimas estão uma menina de 3 anos, a mãe dela, de 21, o pai, de 26, e o motorista do outro veículo, de 50 anos.

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Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 17h30, no Km 5 da rodovia. Quando a PM chegou ao local, equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já realizavam o resgate das vítimas.

No Chevrolet Onix, os policiais encontraram o motorista, de 50 anos, morto dentro do veículo, que ficou com a parte frontal destruída e os airbags acionados. No Fiat Uno, o condutor, de 26 anos, morreu preso às ferragens. A esposa dele, de 21 anos, foi arremessada para o centro da pista e também morreu.

A filha do casal, de 3 anos, chegou a ser socorrida com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Ipanema, mas morreu pouco depois. A Polícia Militar foi comunicada da morte enquanto aguardava a chegada da perícia.

De acordo com os levantamentos iniciais da PM, a suspeita é de que o motorista do Onix tenha invadido a contramão e provocado a colisão frontal, matando a família. Testemunhas relataram aos policiais que ele era conhecido na região por dirigir após consumir bebida alcoólica e que, antes do acidente, trafegava em alta velocidade pela rodovia.

Ainda conforme a ocorrência, o motorista do Onix possuía dois registros anteriores por conduzir veículo sob efeito de álcool. Já o condutor do Fiat Uno não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os corpos foram removidos pela perícia por volta das 21h20. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia da Polícia Civil em Ipanema.