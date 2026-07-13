Ex de Cartolouco denuncia agressões físicas e violência psicologia

Imagens de câmeras de segurança mostram o influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, queimando com um cigarro na orelha da então namorada e, momentos depois, dando um tapa no rosto dela durante uma discussão em uma rua de São Paulo.

A agressão ocorreu na madrugada de 31 de janeiro, após um relacionamento de pouco mais de nove meses. Em entrevista ao Fantástico, a ex-namorada contou detalhes do relacionamento e das agressões que diz ter sofrido. Ele pediu para não ter a identidade revelada por medo da exposição.

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Segundo a vítima, no começo do relacionamento, Lucas fazia demonstrações frequentes de carinho e atenção, mas que, com o tempo, ele passou a apresentar comportamentos agressivos. Ela relata que passou a ser alvo de ofensas constantes. “Já ouvi também que eu era um câncer, puta, vagabunda”, afirmou.

Segundo a ex-namorada, a situação se agravou durante uma viagem do casal para Cusco, no Peru, no início de dezembro do ano passado. Ela conta que a discussão começou depois que voltou do banheiro de um bar, quando Lucas se irritou, arrancou o escapulário que ela usava e cuspiu nela ainda no estabelecimento.

De volta ao hotel, ela afirma que as agressões ficaram mais violentas. Ela diz que Lucas chutou seus pertences, passou a agredi-la com tapas e chutes e tentou aplicar um “mata-leão”.

Ela também relata que ele retirou seu celular do bolso e o destruiu. “Ele destruiu a única coisa que eu podia usar para conseguir sair dali”, afirma.

Segundo a vítima, no dia 31 de janeiro os dois voltaram ao mesmo bar onde haviam iniciado o relacionamento. Ao deixar o local, Lucas passou a dizer que havia sido traído e jogou um copo com bebida em seu rosto.

Em uma esquina, imagens de câmera de seguranças mostram Lucas acendendo um cigarro e encontrando-o na orelha diretora da então namorada. Logo depois, outra câmera registrou o momento em que ela recebe um tapa no rosto.

A vítima conta que neste momento, atravessou a rua e permaneceu próxima a um bar porque havia pessoas no local. “Pensei: vai que ele me dar outro tapa. Pelo menos agora tem a chance de alguém presenciar isso”, disse.

Algumas pessoas que estavam em bares próximos perceberam a discussão e decidiram intervir. Mas mesmo após a intervenção, Lucas continuou a ofendê-la e exigir o celular dela. Na comoção, alguém o reconheceu como Cartolouco, e o Lucas deixou o local, segundo o relato.

A vítima diz que, antes de ir embora, pediu ajuda para recuperar a chave do apartamento porque ele havia dito que destruiria o imóvel. Lucas foi ao prédio, mas foi impedido de entrar

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O Fantástico ouviu também outras duas ex-namoradas de Lucas, que relataram episódios semelhantes de agressões físicas, violência psicológica e destruição de objetos.

Gabriela Augusto, que manteve relacionamento de três anos com o influenciador, conta que ele destruía objetos da casa onde moravam, destruindo televisão, carro e celular. Ela também relata que teve o rosto queimado com um cigarro durante uma discussão e que, em outra ocasião, foi puxada pelos cabelos, jogada no chão e agredida com chutes.

Outras ex-namorada, que atualmente mora em outro país e também pediu para não ser identificada, afirmou que era frequentemente insultada. Segundo ela, Lucas fazia comentários ofensivos sobre sua aparência e dizia que ninguém mais iria querer se relacionar com ela.

Ela também relata ter sido agredida fisicamente durante o relacionamento, e conta que logo após as agressões, Lucas mudava completamente de comportamento e agia como se nada tivesse acontecido. Ambas dizem não ter registrado denúncia na Justiça.

No caso da ex-namorada agredida em janeiro, a situação foi diferente. Lucas Strabko virou réu e vai responder por agressão física e violência psicológica.

As três mulheres dizem que ainda convivem com as consequências dos relacionamentos. A ex-namorada que mora em Londres afirmou que seu maior arrependimento foi não denunciar. "Eu sabia que isso ia acontecer com mais gente. Eu só não tinha condição na época", disse.

Gabriela afirmou que, além do fim do relacionamento, precisou enfrentar a humilhação, a delegacia, o exame de corpo de delito e a necessidade de contar à família o que havia vivido.

Já a vítima que denunciou Lucas afirma que decidiu procurar a Justiça porque precisava agir por si mesma. "Eu só queria sobreviver, mas tive que tomar alguma ação por mim, pela minha história, mesmo não sendo fácil", afirmou.

Em nota, Lucas Strabko afirmou que, durante a viagem ao Peru, foi a ex-namorada quem, em uma crise de ciúmes, passou a dirigir ofensas verbais e a arremessar objetos, inclusive o próprio celular, contra ele.

Segundo o influenciador, fotografias tiradas depois da discussão mostram os dois juntos. Ele também afirmou que foi ao prédio da ex-namorada apenas para buscar as próprias roupas, que entregou a chave ao porteiro e que jamais disse que destruiria o apartamento dela. Lucas declarou ainda que, mesmo após o registro do boletim de ocorrência, os dois voltaram a se encontrar.