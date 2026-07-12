Revalida 2026/1: sai o resultado final da 1ª fase; saiba como ver

Os participantes da primeira etapa do Revalida 2026/1 já podem acessar o resultado definitivo da análise de seus diplomas. A divulgação foi realizada na sexta-feira (10/7) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
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O resultado foi publicado após a análise dos recursos apresentados por candidatos que não concordaram com a avaliação preliminar, seguindo o que estava previsto no edital do exame. O Inep também disponibilizou o gabarito definitivo da prova objetiva.
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Como consultar o resultado
Para verificar o desempenho, os interessados devem acessar a Página do Participante no Sistema Revalida. O login na plataforma é feito utilizando os dados da conta Gov.br.
A aprovação nesta primeira fase do Revalida 2026/1 depende de dois critérios. É necessário obter uma pontuação mínima de 59 pontos na prova objetiva, que vale 100, e ter a documentação de conclusão do curso de Medicina aprovada.
O objetivo do exame é avaliar se médicos com diplomas do exterior possuem os conhecimentos, habilidades e competências exigidos para a prática profissional no Brasil. A avaliação é alinhada aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Organizado pelos Ministérios da Educação e da Saúde, o processo de revalidação é composto por duas etapas: uma teórica e outra prática. A validação dos diplomas para médicos brasileiros e estrangeiros formados fora do país é realizada por instituições públicas de ensino superior que aderiram ao exame.
As referências para a avaliação incluem o atendimento em atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, emergência e comunitária. Tudo é baseado na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e na legislação profissional vigente no país.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.