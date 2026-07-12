Nova Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE fará exames de graça

A Pesquisa Nacional de Saúde 2026 do IBGE coletará dados da população para avaliar condições de saúde em todo o país - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou a coleta de dados para a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2026). Em parceria com o Ministério da Saúde, cerca de 1,8 mil entrevistadores visitarão 140 mil domicílios em todos os estados até 30 de novembro.

O levantamento coleta informações sobre as condições de saúde da população, acesso a serviços, hábitos de vida e doenças crônicas. Segundo o IBGE, os resultados servem para avaliar políticas públicas, planejar ações do Sistema Único de Saúde (SUS) e monitorar metas de saúde nacionais e internacionais.

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Exames de sangue e urina gratuitos

Nesta edição, uma das novidades é a coleta de biomarcadores por meio de exames gratuitos de sangue e urina, que ocorrerá entre julho e outubro. Uma amostra de 15 mil a 20 mil moradores com 35 anos ou mais, residentes em capitais e regiões metropolitanas, será convidada a participar.

Os voluntários receberão em casa, sem custo, os resultados dos exames. As análises incluem:

hemograma completo;

lipidograma (taxas de colesterol);

hemoglobina glicada (diagnóstico de diabetes e pré-diabetes);

creatinina e ácido úrico (função renal);

sódio e potássio;

sorologia para Chikungunya;

presença de metais pesados, como chumbo e mercúrio.

Esses dados permitirão a produção de indicadores sobre doenças crônicas, fatores metabólicos e exposição a contaminantes ambientais.

Como funciona a visita do IBGE

Durante a visita, um entrevistador aplica um questionário sobre o domicílio e a saúde dos moradores. Em seguida, um morador com 15 anos ou mais é selecionado aleatoriamente para responder a perguntas individuais e ter aferidas a pressão arterial, o peso e a altura. Todas as informações coletadas são confidenciais.

Os temas abordados incluem diabetes, hipertensão, saúde da mulher, do idoso, saúde bucal e mental, além de hábitos como atividade física, alimentação e consumo de álcool. Acidentes, violência e doenças como dengue também fazem parte do questionário.

Os entrevistadores estarão uniformizados e identificados com crachá e um dispositivo eletrônico de coleta. A identidade do servidor pode ser verificada no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181.

Esta é a terceira edição da pesquisa, com as anteriores realizadas em 2013 e 2019. A nova coleta permitirá comparar indicadores e acompanhar a evolução do perfil de saúde dos brasileiros. Cada domicílio selecionado representa um conjunto maior de lares com características semelhantes, garantindo que os resultados reflitam a realidade da população do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.