Homem processa Carlinhos Maia, Deolane e Virginia após perder R$ 100 mil

Segundo o autor, depois de ser exposto às publicações dos "influencers", passou a utilizar a plataforma divulgada e acabou desenvolvendo um transtorno relacionado ao jogo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um homem abriu um processo por danos materiais e morais contra os influenciadores digitais Carlinhos Maia, Deolane Bezerra e Virginia Fonseca após perder mais de R$ 100 mil por conta de divulgações de apostas on-line nas redes sociais dos famosos.

A ação, em tramitação na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas (SP) desde junho deste ano, tem caráter de responsabilização civil com pedido de indenização. Segundo o autor, depois de ser exposto às publicações dos "influencers", passou a utilizar a plataforma divulgada e acabou desenvolvendo um transtorno relacionado ao jogo, o que provocou prejuízo financeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ainda não houve análise do mérito por parte do Judiciário, e a petição original conta apenas com a versão apresentada pelo autor.

Conforme relatado, o requerente era consumidor dos conteúdos produzidos pelos influenciadores nas redes sociais e, segundo o próprio, foi levado a acreditar que poderia obter renda atracvés das apostas após acompanhar os posts em que a plataforma era divulgada.

O documento argumenta que as publicações passavam a ideia de que as apostas permitiriam obter ganhos rápidos com pequenos valores investidos, levando-o a crer que a atividade era segura. Também de acordo com o processo, o autor efetuou depósitos sucessivos por meio de Pix para usufruir da plataforma.

A ação mostra que entre os dias 19 de maio e 12 de junho de 2023, os extratos bancários anexados apontam movimentações que somam R$ 50.915. A ação sustenta ainda que o histórico de apostas demonstra mais movimentações financeiras efetivadas posteriormente.

Documentos médicos

O processo judicial inclui ainda registros médicos do autor. De acordo com esses documentos, o home apresentou perda de apetite e impulso para apostar que se mantinha mesmo diante do desejo expresso de parar", além de perdas financeiras superiores a R$ 100 mil.

O prontuário documentou ainda menções a pensamentos de "fuga" e de "morte". Além disso, um acompanhante teria informado ao médico que o paciente não pussía "controle" quanto ao comportamento de jogo.

Leia também: Bets apoiam novas regras para publicidade anunciadas pelo governo

Segundo o texto, o homem teve que refinanciar um imóvel familiar para dar fim às dívidas proveninentes de apostas.

Alegações e pretensões

Os advogados sustentaram na ação que houve publicidade enganosa e reforça que os influenciadores, ao diulgarem casas de apostas, colaboraram para gerar nos seguidores a esperança de ganhos financeiros.

A petição também se utilizou do Código de Defesa do Consumidor ao defender que os divulgadores sejam responsabilizados por danos supostamente provocados aos consumidores, em detrimento das informações apresentadas sobre o serviços anunciados.

Além da indenização por danos materiais e morais, o autor pediu que a Justiça detemine a apresentação de docuimentos referentes ao funcionamento da plataforma de apostas, incluindo:

contratos firmados com influenciadores;

critérios para controle de atividade dos usuários;

informações sobre algoritmos usados;

histórico de apostas.

Até o momento, ainda não houve análise do mérito ou citação dos réus para contestação. Sendo assim, as alegações da petição inicial serão submetidas ao contraditório e à ampla defesa, oportunidade na qual os réus podem apresentar sua versão dos fatos e demais argumentos.

O Correio entrou em contato com os influenciadores digitais mencionados, mas, até o momento de publicação desta reportagem, não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações.