Influenciador Pirula reaparece em vídeo e fala pela 1ª vez após AVC; veja

O youtuber Pirula apareceu pela primeira vez em um vídeo desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), em maio de 2025
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No material, gravado na quinta-feira, 9, e publicado neste domingo, 12, em seu Instagram, ele aparece fazendo um sinal de "joia" com a mão e reproduzindo a saudação que costumava fazer na introdução de seus conteúdos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Pirula vem avançando bastante após AVC
Na legenda da postagem consta: "O Pirula segue no processo de reabilitação, que é longo e acontece um passo de cada vez. Graças às doações de vocês, ele consegue fazer em casa sessões de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, além de contar com cuidadoras, acompanhamento psicológico e outros cuidados".
O texto destaca ainda que, apesar de ter recuperado pontos importantes da fala, o youtuber ainda não consegue escrever: "Ele vem avançando bastante em todas essas áreas. Como a escrita ainda é um dos desafios, o momento de ele mesmo escrever uma mensagem para vocês ainda vai chegar."
Como está a saúde de Pirula
Amigos e familiares de Pirula têm incentivado que os fãs façam doações a uma vaquinha online para custear os seus tratamentos.
No último dia 31 de maio, Emilio Ribas, seu colega no Podcast 3 Elementos, fez uma das atualizações mais recentes de seu estado de saúde.
"Melhorou muito, muito mesmo. Ele já está dando os primeiros passos. ... Sobre a fala, não é uma comunicação perfeita. As palavras às vezes fogem, uma letra... Construir as frases é complicado", informou, na ocasião.