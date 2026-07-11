Da CPI à ação de R$ 120 milhões, Virginia enfrenta problemas na Justiça

Apesar das citações, nunca houve uma condenação criminosa para a influenciadora - (crédito: Reprodução/Instagram)

Considerada uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, Virginia Fonseca coleciona milhares de seguidores nas redes sociais e faz sucesso em todos os setores.

Apesar do espaço conquistado para além das plataformas, a empresária também passou a ser envolvida com frequência em disputas judiciais, investigações e questionamentos envolvendo sua atuação como empresária e garota-propaganda de diversas marcas.

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Nos últimos anos, Virginia Fonseca esteve envolvida em ações, tendo sido até mesmo convocada a prestar esclarecimentos no Senado Federal e teve seu nome associado a diferentes procedimentos legais. Apesar das citações, nunca houve uma condenação criminosa para a influenciadora.

O episódio de maior repercussão ocorreu em 2025, quando a ex-esposa de Zé Felipe foi convocada para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, instalada no Senado para investigar a atuação das plataformas de apostas esportivas e jogos online no Brasil.

Como empresária, Virginia Fonseca também viu empresas ligadas ao seu nome enfrentarem questionamentos judiciais. A WePink acumulou queixas por descumprimento de prazos de entrega e problemas de estoque. O caso gerou fiscalizações de órgãos do consumidor e resultou em um acordo judicial onde a empresa se comprometeu a pagar indenizações.

Mais recentemente, o Ministério Público do Distrito Federal processou Virginia e o site de apostas Blaze, onde exigiram uma indenização mínima de R$ 120 milhões por danos morais coletivos. A acusação envolve a promoção de práticas abusivas, indução artificial ao erro e associação a promessas de "renda extra".

O texto Da CPI das Bets à ação de R$ 120 milhões: Virginia Fonseca coleciona problemas na Justiça foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.