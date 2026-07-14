Policial de folga atira em homens que 'brincaram' de assaltá-lo

Uma falsa tentativa de assalto terminou com dois homens baleados na tarde de segunda-feira (13/7), na Avenida Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. As vítimas, que trabalhavam em um lava-rápido responsável por prestar serviços a uma loja de veículos da região, foram atingidas por disparos efetuados por um policial civil que estava de folga e não sabia que a ação se tratava de uma brincadeira.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a Polícia Civil, os dois funcionários chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e anunciaram um suposto roubo. Durante a encenação, um deles simulou estar armado, o que levou o policial, que estava no local, a reagir e abrir fogo contra ambos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Somente após os disparos foi constatado que os envolvidos eram conhecidos pelos funcionários da loja e que a falsa abordagem fazia parte de uma suposta brincadeira, informação desconhecida pelo agente no momento da ocorrência.
Após o incidente, o policial acionou o Centro de Operações da Polícia Civil (Cepol), solicitou o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e prestou os primeiros socorros até a chegada das equipes de resgate.
- Leia também: Polícia investiga técnica de enfermagem por tentativa de sequestro de recém-nascida em Teresina
Os dois homens foram levados ao hospital conscientes. Um deles sofreu um ferimento no peito, enquanto o outro foi atingido no abdômen. O policial não se feriu.
O caso foi registrado no 42º Distrito Policial. A área permaneceu isolada para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica, e a investigação seguirá por meio de inquérito policial, com realização de perícias e outras diligências para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.