Bancário morto em acidente na EPIG será velado em São Paulo na segunda (13/7)

Velório de Octavio Castanho ocorre nesta segunda-feira (13/7), em São Paulo - (crédito: Material cedido ao Correio)

Familiares e amigos de se despedem, nesta segunda-feira (13/7), de Octavio de Mello Castanho, de 54 anos, que perdeu a vida em um sinistro de trânsito na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), na noite da última sexta-feira (12/7). O funcionário do Banco do Brasil que morreu será velado das 18h30 às 22h30, no Crematório Vila Alpina, na Sala de Velório Travessia, em São Paulo (SP), cidade onde também ocorrerá a cremação.

Ao Correio, a afilhada de Octavio, Carolina Castanho, voltou a lamentar o falecimento do padrinho. “Nossa família está profundamente abalada. Ele era um homem querido, um pai dedicado e deixará uma saudade imensa em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.”

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Sinistro de trânsito

O Peugeot conduzido por Octavio colidiu violentamente contra uma árvore na EPIG, deixando um rastro de destruição. Partes do veículo ficaram espalhadas por vários metros, o para-brisa foi completamente destruído e a porta do motorista ficou retorcida.

O bancário morreu ainda no local. Os dois filhos que estavam no carro foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O mais velho recebeu atendimento médico e recebeu alta. Já a filha mais nova permanecia internada até a noite deste domingo (12/7), em estado estável e sob observação, segundo familiares.

O Correio solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) as imagens da câmera de monitoramento que fica a poucos metros de onde o carro do bancário parou. Entretanto, a autarquia informou que a câmera não registrou imagens do momento do sinistro.

Procurada para saber se os investigadores já identificaram e localizaram o segundo condutor envolvido na colisão, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. “A investigação está em andamento. No momento oportuno a autoridade policial irá se manifestar”, informou a corporação, por meio da assessoria de imprensa.