PM prende quatro homens, apreende quatro armas e mais de 1,5 mil munições

Em um intervalo de menos de 24 horas, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma série de operações que resultaram na prisão de quatro homens e na apreensão de quatro armas de fogo e 1.540 munições de diversos calibres. As ações de patrulhamento e combate à criminalidade foram concentradas entre a noite de sábado (11/7) e este domingo (12) nas regiões de Samambaia, Sol Nascente, Santa Maria e no Pedregal.

A investida mais recente ocorreu hoje, quando o Grupo Tático Operacional (GTOP 31) do 11º Batalhão prendeu um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em Samambaia. Durante a abordagem de rotina na região, os policiais encontraram com o suspeito uma pistola calibre 9 mm equipada com 10 munições intactas. O homem foi detido em flagrante e a ocorrência foi registrada na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

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Na manhã do mesmo dia, por volta das 10h50, uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), atuou no Sol Nascente para coibir o crime organizado. A ofensiva resultou na prisão de um homem por posse irregular de arma de fogo e na apreensão de uma pistola G3 calibre 9 mm. No imóvel, os policiais também recolheram 11 munições de calibre 9 mm com ponta oca, três aparelhos celulares, um coldre e uma touca ninja. O caso foi apresentado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).





Já na noite de sábado, às 19h30, a equipe da PATAMO/BPChoque prendeu um homem em flagrante com um arsenal caseiro na região do Pedregal. Na ação, os militares apreenderam uma espingarda calibre .22 LR (modelo 7022 Magtech), cerca de 1.400 munições de calibre .22 LR, além de 38 munições de calibre 9 mm com ponta ogival e outras 25 munições de calibre 9 mm com ponta oca. O suspeito e o material foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia.

Pouco depois, por volta das 20h do sábado, o Grupo Tático Operacional do 26º Batalhão (Gtop 46) interceptou uma distribuidora de entorpecentes na QR 207 de Santa Maria. Ao notar a aproximação da viatura, um homem tentou fugir pulando pelos telhados das casas vizinhas, demandando um cerco policial com o apoio aéreo do Batalhão de Aviação Operacional.

No lote da fuga, os militares apreenderam um revólver .32 S&W com cinco munições, 46 munições de calibre 9 mm, porções de crack, skunk e maconha, além de um colete balístico, dinheiro e celulares. O suspeito, que já tinha antecedentes por roubo, receptação, porte de arma e violência doméstica, foi autuado por tráfico e porte ilegal na 20ª Delegacia de Polícia (Gama).