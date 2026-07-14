Artista conduz oficina de máscaras para crianças nesta terça (14/7)

Papelão, tampinhas e materiais simples podem se transformar em objetos artísticos. Essa é a proposta da oficina de máscaras que o artista Raylton Parga ministra na Cerrado Cultural, no Lago Sul, nesta terça-feira (14/7), das 14h30 às 16h. A atividade gratuita, com 15 vagas, é destinada a crianças a partir de 5 anos de idade, acompanhadas por um responsável.

Leia também: Fracasso da Casa do Patrão leva Record a investir em documentários para A Fazenda 18

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O evento se relaciona com a exposição coletiva Abismal…Abissal, que inclui obras de Raylton Parga marcadas por colagem de objetos que, por vezes, adquirem semelhança a rostos. Daí veio a ideia de ensinar a fazer máscaras. "Quando tem esse contato com as crianças, existe a busca por despertar alguma coisa ali neles. A criatividade deles é uma coisa mágica", diz Parga.

Formado em Artes Visuais pela Universidade de Brasília, Parga se aproximou do universo das máscaras na pandemia, motivado pelo grupo Maskarada, da curadora Suyan de Mattos. "A linguagem é fazer esse trabalho a partir do que eu tenho, do que eu coleto", comenta. Nesse sentido, completa o artista, a proposta dialoga com a sustentabilidade.

Leia também: Globo define próximas novelas das seis e das sete, mas mantém indefinição na faixa das nove

"Não que o tema seja sobre isso, mas acho que acabou virando sim. Acho que a gente pode pensar, também, sobre a reutilização dessas coisas, para ter esse trabalho mesmo de arte. É aquilo, vai da criatividade da gente." Parga ressalta ainda o papel educativo da arte ao citar como exemplo a própria trajetória. "Tive grande influência dos meus professores."

Leia também: Seminário debate arte para bebês e crianças na América Latina

Além da pintura e da confecção de máscaras, o calendário da Cerrado Cultural tem, na próxima segunda-feira (20/7), oficina de aquarela botânica com Débora Passos. No dia 25 de julho, último dia em cartaz, também haverá visita mediada às exposições de Claudio Tozzi e Abismal… Abissal, às 11h. As atividades fazem parte da programação de férias.



Serviço

Oficina de máscaras nesta terça-feira (14/7), das 14h30 às 16h, na Cerrado Cultural (SHIS QI 05, Chácara 10, Lago Sul). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no Instagram @cerrado.galeria. 15 vagas.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel