Comprei produto de contrabando sem saber, e agora? Veja o que diz a lei

Importar ou comercializar produtos proibidos no país, como armas ou cigarros sem registro, é definido como contrabando - (crédito: Polícia Federal/Divulgação)

Você encontrou uma oferta imperdível na internet, comprou o produto e só depois desconfiou da origem. A compra de um item de contrabando, mesmo sem a intenção, pode trazer sérias consequências e configurar um crime previsto no Código Penal brasileiro. A prática é conhecida como receptação e coloca o comprador em uma situação de risco legal.

Importar ou comercializar produtos proibidos no país, como armas ou cigarros sem registro, é definido como contrabando. A prática é diferente do descaminho, que é a sonegação de impostos sobre um produto permitido. Quem adquire, recebe ou oculta um item de origem criminosa, seja de contrabando, descaminho ou outro delito, comete o crime de receptação. A lei, no artigo 180 do Código Penal, prevê duas modalidades para essa infração, e a principal diferença entre elas está na intenção de quem compra.

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Na receptação dolosa, a pessoa sabe que o produto tem origem criminosa, mas mesmo assim realiza a compra. A pena para esse caso é rigorosa: reclusão de um a quatro anos, além de multa. A situação se complica quando a aquisição é feita sem o conhecimento explícito da ilegalidade.

É aqui que entra a receptação culposa. Ela ocorre quando, pelas circunstâncias da negociação ou pelo preço muito baixo, a pessoa deveria desconfiar da procedência ilícita do item. Nesse cenário, mesmo que não houvesse a intenção direta de cometer um crime, a negligência do comprador é punida com detenção de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Como se proteger e evitar o crime de receptação

A melhor forma de evitar problemas legais é adotar uma postura atenta durante as compras, especialmente em ambientes online ou com vendedores informais. Prestar atenção a alguns sinais claros pode livrar você de uma grande dor de cabeça e de um processo criminal.

Algumas medidas simples ajudam a garantir uma compra segura e legal. A principal delas é sempre questionar ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Veja o que fazer para não cair em armadilhas:

Exija nota fiscal: este é o documento mais importante para comprovar a legalidade da sua compra. Vendedores de produtos legais sempre fornecem a nota fiscal.

Desconfie de preços muito baixos: valores muito abaixo da média do mercado são o principal indicativo de que um produto pode ter origem duvidosa.

Pesquise a reputação do vendedor: verifique se a loja ou o vendedor tem CNPJ, endereço físico e boas avaliações de outros clientes em sites de comércio eletrônico.

Analise a embalagem e o produto: mercadorias de contrabando geralmente não possuem selos da Anatel ou do Inmetro, manuais em português ou embalagens originais intactas.

Prefira canais de venda oficiais: comprar diretamente de lojas autorizadas e sites de marcas conhecidas reduz drasticamente o risco de adquirir um item ilegal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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